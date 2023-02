Una historia de ‘vaqueros’ con trabajo de producción colombiana; los conflictos de una estrella del periodismo televisivo que tiene que tapar algo que hizo mal; una trama de las estafas de alta gama en Nueva York y la batalla que lidia una joven por ejercer su carrera de derecho, en una época en la que eso era visto como algo insólito, hacen parte de las propuestas y series para ver este fin de semana.

La ley de Lidia Poët

Cuando un tribunal de Turín (Italia) considera ilegítima la admisión de una joven (Lidia Poët) al Colegio de Abogados, ella recurre a todas las instancias posibles para reversar esa decisión, mientras se abre paso en los bajos mundos para defender a personas y para entender los claroscuros de esa sociedad que no le permite ejercer su carrera. La serie, que se puede ver en Netflix, se inspiró en la historia real de Lidia Poët, la primera abogada que tuvo Italia, en el siglo XIX.



La cabeza de Joaquín Murrieta

La frontera entre México y Estados Unidos es el centro de varios conflictos en esta serie con aire de wéstern y aproximación histórica de un 1851 en el que la violencia y la xenofobia se cocinan a la par de la Fiebre del Oro de California. La trama gira en torno a Joaquín Murrieta, una legendaria figura también conocida como el Robin Hood mexicano, interpretado por Juan Manuel Bernal y Joaquín Carrillo, por Alejandro Speitzer, que se encuentran en medio de un violento malentendido. Fue producida por la empresa colombiana Dynamo. Se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.



Horario estelar

Óscar Jaenada se convierte en un periodista con muchos problemas y una moral flexible. Foto: Star+

La serie sigue a Ramiro Del Solar (Óscar Jaenada), un periodista televisivo con una extensa trayectoria de coberturas resonantes y reveladoras que ha logrado mantener su vida privada libre de escándalos. Sin embargo, cuando su amante muere durante uno de los encuentros de la pareja, Ramiro se dispone a ocultar cualquier vínculo con la víctima. Todo lleva a que use su habilidad para manejar la información frente a la opinión pública e intentar salir impune. Se puede ver en Star+

Sharper

JJulianne Moore es la protagonista de la película. Foto: AppleTV+

Una apuesta de drama que se alimenta de la aventura de un grupo de embaucadores que tratan de hacer de las suyas en los altos círculos sociales de Nueva York. Tiene como protagonistas a Juianne Moore y a Sebastian Stan, que encaran una trama que se va acercando a la intriga criminal y el suspenso. Fue dirigida por Benjamin Caron (recordado por series como Andor, The Crown y Wallander). Se puede ver en AppleTV+.



El documental J-Hope in the Box

Afiche del documental que protagoniza el integrante de BTS. Foto: Disney+

Protagonizado por j-hope, integrante de la exitosa banda coreana BTS, esta producción se convierte en testigo del fenómeno musical internacional en todo momento del artista, que a su vez trabaja para el lanzamiento de su primer álbum solista: Jack in the Box. La producción analiza los desafíos creativos inherentes al proceso de preparación de un álbum y la actuación de j-hope en el festival Lollapalooza 2022. Se puede ver en Disney+

