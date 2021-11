Guía para elegir sus servicios de 'streaming' en casa

El mundo del streaming no para de crecer, cada vez salen más plataformas al mercado que ofrecen este servicio. Las más populares son: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Star+; las dos últimas llegaron a Colombia este año. Sin embargo, en ocasiones es difícil escoger entre todas estas opciones. Además, pagar las suscripciones de todas estas plataformas de streaming es, de cierta forma, un lujo. Acá encontrará las principales características y los precios de cada una para que decida cuál o cuáles se adaptan mejor a sus gustos.



Disney+

La plataforma de Disney no ofrece un catálogo tan extenso como las otras. De hecho, a diferencia de las demás plataformas de streaming, Disney+ tiene un público muy específico: niños y familia.



Las principales producciones de esta plataforma son las películas animadas de Pixar, como: Toy Story, Cars, Monsters Inc., entre otras, y las clásicas: La Bella Durmiente, Cenicienta, Peter Pan y demás.



Por otra parte, Disney+ cuenta con todas las series y películas del universo cinematográfico de Marvel. Los amantes de los superhéroes pueden encontrar todos los productos audiovisuales basados en los cómics. Una de las apuestas de Disney son las series basadas en estos, por ejemplo: WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno y Loki, por nombrar algunas.



Asimismo, Disney+ ofrece documentales e historias del canal de investigación National Geographic, dirigidos a todas las edades.



La suscripción mensual básica a Disney+ es de 23.900, y la anual, de 239.900 pesos. Es posible ver los contenidos hasta en cuatro dispositivos distintos y se puede tener siete perfiles abiertos.

Star+

Star+, a diferencia de Disney+, ofrece contenidos para un público más adulto, entre el catálogo se encuentran películas y series como: Deadpool, Bohemian Rhapsody, Duro de matar, Family Guy, American Horror Story, todas las temporadas de Los Simpsons, entre otras. No obstante, Star+ ofrece un servicio de streaming que ninguna otra plataforma había tenido hasta el momento: transmisiones deportivas en vivo de la cadena ESPN.



El fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis y demás ahora se verán por Star+. La plataforma de streaming confirmó que transmitirá torneos y eventos deportivos de talla mundial como la Champions League, la Copa Libertadores, el Tour de Francia, la NBA, los grand slam y demás. Aunque, de momento, algunos eventos seguirán siendo transmitidos por operadores de televisión; sin embargo, los de mayor importancia irán por esta plataforma. Por tanto, los amantes de los deportes deberían adquirir este nuevo servicio.



El precio mensual es de 31.900 pesos, y la suscripción anual tiene un precio de 319.900 pesos. Asimismo, Disney ofrece un combo especial que incluye los contenidos de Star+ y Disney+ por 38.900 pesos mensuales.

Netflix

Esta plataforma sigue liderando el mercado del streaming con más de 208 millones de suscriptores a nivel mundial. A pesar de que Netflix ha perdido muchas producciones por la competencia y exclusividad entre plataformas, esta ha sabido retener a sus clientes y le ha apostado a series y películas propias.



The Crown, Stranger Things, The Umbrella Academy y Sex Education son algunas de las series propias con más reproducciones en Netflix. Asimismo, Mank, Historia de un matrimonio, El irlandés, El diablo a todas horas, entre otras, son de las mejores películas que ha producido esta plataforma. De hecho, algunas de ellas han llegado a ganar premios Óscar.



Por otro lado, Netflix no le apunta a un público objetivo en específico porque tiene contenido para todas las edades. Esta plataforma se destaca por el gran catálogo de películas y series que ofrece. Así pues, se encuentran producciones para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes.



Netflix cuenta con distintos planes mensuales de suscripción: el más básico tiene un precio mensual de 16.900 pesos y solo se puede ver en un dispositivo a la vez. Si desea reproducir simultáneamente en dos pantallas, cuesta 26.900 pesos. Finalmente, el paquete premium ofrece cuatro pantallas simultaneas y contenido en resolución ultra-HD; este plan cuesta 38.900 pesos.



Amazon Prime Video

La plataforma de streaming de Amazon destaca por la series que hay en su catálogo. Por un lado, las producciones propias son muy aclamadas, y muchas de ellas han sido nominadas a los Premios Emmy; por ejemplo, La maravillosa Sra. Maisel ganó el premio a mejor comedia en 2018.



Algunas series propias que han destacado en Prime Video son: The Boys, Homecoming y Modern Love.



Por otra parte, esta plataforma también ofrece series no propias que han sido muy exitosas alrededor del mundo, como: The Office, Los Soprano, Mr. Robot, The Good Doctor y otras.



Prime Video, al igual que Netflix, tiene contenido para todas las edades; sin embargo, la plataforma de Amazon no ofrece un catálogo tan extenso para niños y adolescentes.

La suscripción mensual a Prime Video tiene un costo de 14.900 pesos. Esta incluye: la configuración de hasta seis perfiles, ver el contenido simultáneamente en tres pantallas y contenido adicional sobre los títulos seleccionados, como la biografía de los actores, filmografías, trivias y más.

HBO Max

Esta plataforma se destaca, sobre todo, por los shows clásicos que tiene. HBO Max ofrece series como: Friends, El Príncipe del Rap en Bel-Air, The Big Bang Theory, entre otras.



Asimismo, ofrece contenido clásico de los Looney Tunes y Cartoon Network: Tom y Jerry, Hora de aventura; Coraje, el perro cobarde y otras.



Por otra parte, las producciones más exitosas (propias y ajenas) que ofrece son: Game of Thrones, todas las películas de la saga de Harry Potter, El Señor de los anillos, Euphoria, Chernobyl, Succession y más.



Esta plataforma también le apuesta a los contenidos de superhéroes, en este caso del universo extendido de DC. Algunas de las producciones, tanto series como películas, que se pueden encontrar en HBO Max son: Mujer Maravilla 1984, La liga de la justicia de Zack Snyder, El Hombre de Acero, Batman: el Caballero de la Noche y muchas más.



HBO Max ofrece contenido para todas las edades, pero lo que más destaca frente a las otras plataformas son los shows clásicos. Además, este servicio de streaming también trabaja en producciones nuevas y propias que han tenido éxito en los últimos años.



Los precios de suscripción a esta plataforma varían de acuerdo al plan. El móvil tiene un costo mensual de 13.900 y permite ver el contenido en un dispositivo móvil (smartphones y tabletas) a la vez, y el plan anual tiene un precio de 119.900 pesos. Por otra parte, el plan estándar permite ver el contenido en todos los dispositivos en alta definición, y hasta en tres pantallas simultáneas; el precio mensual es de 19.900, y el anual, de 169.900 pesos.



