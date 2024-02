La ola de Corea se tomará Netflix en 2024: estas son las producciones más esperadas

La industria del entretenimiento coreano está creciendo a niveles exponenciales. Tanto en la música como en la industria audiovisual, esta ola está llegando a todas partes del mundo y promete no detenerse.



De hecho, tan solo el año pasado, Netflix aseguró que desde este 2024 invertiría 2.500 millones de dólares en la producción de películas y series de televisión de Corea del Sur durante los próximos cuatro años.

Dicho anuncio fue dado por Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en una reunión en Washington, EE.UU., con el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, a inicios del 2023.



Es por ello que el anuncio de las producciones que llegan han causado grandes expectativas en los amantes de este tipo de contenidos.

El juego del calamar es una de las series más populares de Netflix. Foto: Netflix

Aunque varias ya se habían anunciado desde hace unas semanas e incluso tráilers o adelantos como lo fue el de Squid Game calentaron los motores, Netflix anunció su agenda oficial, la cual contiene una gran cantidad de adaptaciones de series de webtoons populares, así como segundas temporadas y realitys shows.



A continuación, algunas de las películas y series más esperadas del año:

El Juego del Calamar (Segunda temporada)

Esta serie coreana, que rompió récords de audiencia e incluso lanzó un reality show, en su último capítulo dejó a los espectadores con la intriga sobre qué haría el personaje principal contra la asociación detrás del juego de supervivencia. Ahora, aunque solo se han visto adelantos, se tiene certeza de que este año será estrenada.

Queen of Tears

¿Matrimonio o Guerra del Siglo? Hong Hae-in (Kim Jiwon), heredera de tercera generación de una gran empresa, ha estado casada durante tres años con Baek Hyeon-u (Kim Soo-hyun), hijo del líder de la aldea de Yongdu-ri y príncipe de los supermercados. Mientras esta pareja enfrenta una crisis matrimonial, descubren un nuevo comienzo que reescribe su historia de amor.

Se espera que la serie se estrene en marzo. Foto: Netflix

Physical 100 (Segunda temporada)

Este reality se convirtió en uno de los programas más populares de Netflix en su género. Sin embargo, la nueva temporada está elevando el listón en todos los aspectos. Aquí, 100 concursantes entrarán en la arena, explotando sus capacidades físicas al máximo, y competirán para ser el último en pie después de una lucha estilo eliminación hasta el final.

A Killer Paradox

Lee Tang (Choi Woo Shik) , un joven universitario común, se encuentra trabajando en una tienda de conveniencia cuando se ve envuelto en una pelea con un borracho desagradable, lo que resulta en un trágico accidente fatal. Aterrorizado por las consecuencias de haber causado la muerte de alguien, Lee teme que su vida esté destinada a desmoronarse.



Sin embargo, pronto descubre que la persona fallecida es en realidad un peligroso asesino en serie que había estado siendo buscado durante los últimos cuatro años.

Parasyte: The Grey

Basada en el cómic de Hitoshi Iwaaki publicado por Kodansha Ltd., es una de las series más esperadas del año. La serie, que será dirigida por Yeon Sang-ho, explora cómo la humanidad debe enfrentarse a una de invasión parasitaria, creando caos y pánico en todo el mundo.

Más estrenos programados para este año

- Risqué Business: The Netherlands and Germany.

- Hierarchy.

- Zombieverse (Segunda temporada).

- Chicken Nugget.

- Super Rich in Korea.

- Resident Playbook (Temporada 3).

- Hellbound.

- The Influencer.

- Agents of Mystery.

- The Whirlwind.

- Officer Black Belt.

- Gyeongseong Creature (Segunda temporada).

- Uprising.

- The Great Flood.

