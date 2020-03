Series de televisión que se cancelaron o terminan en 2020

Netflix

'Anne With an E' (3 temporadas) — 3 de enero de 2020



Esta coproducción original de Netflix estrenó su última temporada en enero de 2020. La tercera y última temporada ya se emitió en la CBC en Canadá. La plataforma de streaming anunció que cancelará la producción a finales de noviembre de 2020. Los fans de la serie han inundado las redes sociales con la etiqueta #RenewAnnewithanE para que no quiten la saga.