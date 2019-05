Las series que Netflix decidió cancelar ¿Está su favorita entre ellas?

Netflix

'One day at a time', llamada 'Un día a la vez' en Latinoamérica, es una comedia estadounidense que se estrenó el 6 de enero de 2017 en Netflix. La serie trata de una familia cubano-estadounidense encabezada por Penélope, madre soltera y veterana de guerra, que está criando a su hija Elena, progresista y nerd y a su hijo Álex, popular entre sus compañeros de colegio. La madre de Penélope, Lydia, le ayuda a cuidar de los niños.



La serie fue cancelada luego de 3 temporadas y Netflix escribió en Twitter: "Hemos tomado la muy difícil decisión de no renovar One Day At A Time para una cuarta temporada. No fue fácil llegar a esta decisión, pasamos varias semanas intentando encontrar una manera de hacer otra temporada, pero al final simplemente no tenía suficiente público para justificarla".