Estas son las series para una maratón de Semana Santa

Viene una semana de reflexión, pero también la oportunidad para tomar un nuevo aire y disfrutar de las series con las cuales las distintas plataformas de streaming tratan de ganarse la atención de la audiencia.



Si es de los que no le importan pasar unas buenas horas frente a una pantalla, le tenemos una selección con novedades e historias que ya han demostrado su éxito y que vale la pena descubrir o repetir.

Netflix

Los irregulares

​

¿Qué pasa cuando se mezcla el mundo de Sherlock Holmes con un grupo de jóvenes que no se acomodan a las reglas de la época, pero deciden investigar una serie de casos extraños, violentos y sobrenaturales?

La respuesta la da esta serie británica de ocho episodios no apta para cardíacos o personas muy impresionables, al ofrecer una mezcla enfurecida de acción y misterios, bajo el manto de géneros como el suspenso y el terror. Si aman el mundo del famoso detective de Arthur Conan Doyle pero tienen la mente abierta a una historia que se acerca también al estilo de Stranger Things, esta es su serie.



¿Quién mató a Sara?

​

En este momento está en el primer lugar de las más vistas en Netflix, ya que se trata de una trama de suspenso y venganza.

Manolo Cardona protagoniza esta producción en el papel de Álex Guzmán, un joven que entra en el círculo cerrado de una familia poderosa y tras la muerte accidental de su hermana es engañado y tras vivir un infierno en la cárcel regresa para hacer justicia y resolver el misterio que destruyó su vida. Tiene diez episodios y estrenará su segunda temporada el 19 de mayo.



Detrás de sus ojos

​

Una miniserie, que también estuvo entre lo más visto de Netflix, logra encantar a su audiencia porque mezcla muy bien el drama familiar y el thriller. La historia de esta producción británica gira en torno a una madre soltera que termina implicada en una espiral de traición, romance y violencia. Es inquietante y ofrece giros totalmente inesperados.



Sky Rojo

​

Tres mujeres escapan de vivir explotadas y asumen una carrera contra el tiempo y contra sus perseguidores. Creada por Álex Pina, el mismo de La casa de papel, en esta producción se amplifica la acción, la violencia y la ironía, a la par con una fuerte crítica a la trata de personas y la explotación sexual. Sky Rojo es una inyección de adrenalina dosificada en 8 episodios.



Lupin

​

La vio todo el mundo y ahora esperan con ansia la segunda temporada, pero vale la pena repetir o analizar con cabeza fría en qué radicó el éxito de esta serie francesa protagonizada por Omar Sy, quien se ganó el corazón de millones como un ladrón de buen corazón y motivaciones que no podrían cuestionarse.

Disney Plus

Falcon y el soldado del invierno Foto: Disney Plus

Falcon y el soldado del invierno

​

Todos los viernes se estrena un nuevo episodio de esta serie que sigue las aventuras de dos héroes que seguían al Capitán América y que ahora han unido esfuerzos para luchar contra el terrorismo.



Poco a poco se está convirtiendo en una serie popular, porque retoma el estilo de las películas de Marvel y ofrece un estilo cercano al policíaco con dos protagonistas que tienen carisma y deben afrontar juntos peligros y prejuicios en un mundo que está tratando de alcanzar el equilibrio luego de experimentar una gran catástrofe.



The Mighty Ducks: Game Changers



Esta serie familiar de diez episodios cuenta la historia de un nuño que al no ser seleccionado para un equipo de hockey, decide reunir a otros chicos para crear su propia selección deportiva, pero contará con el apoyo de un antiguo entrenador de ese deporte: Gordon Bambay.



Inspirada en una famosa película de 1992, esta producción está cargada de nostalgia y buena vibra. Con una nueva mirada generacional, The Mighty Ducks: Game Changers consigue profundizar un poco más en la historia de un grupo de niños que quieren triunfar en los deportes y en unos adultos que parecen verse reflejados en esa búsqueda infantil. Esta es una serie para disfrutar en familia.



WandaVision

​

La historia de la poderosa Wanda Maximoff y su pareja Vision merece ser vista y repetida varias veces, ya que consiguió ser la primera serie inspirada en el Universo Cinematográfico de Marvel que rompió esquemas y armó su narrativa de una manera totalmente revolucionaria.

WandaVision Foto: disney Plus

Entre un tributo al pasado y un gran respeto por las conexiones y detalles importantes de las películas de superhéroes como los Avengers, WandaVisión es un bocado televisivo muy especial, sorpresivo y divertido.



The Mandalorian

​

Cerrando la triada más importante de Disney Plus, esta producción logró tener contentos a los fanáticos tradicionales de la saga de Star Wars y a los nuevos discípulos de esta casi religión que nació en el cine y que evolucionó como una historia paralela en la plataforma de streaming con un éxito arrollador.



La historia de un caza recompensas de una galaxia a punto de un conflicto de grandes proporciones se convirtió en un clásico instantáneo en las dos temporadas de esta serie, que pudo enamorar a las nuevas generaciones con su famoso bebé (al que todos apodaron Baby Yoda) y plantear una historia épica y visualmente envidiable para Disney Plus.

Amazon Prime Video

La templanza

Mauro Larrea (Rafael Novoa) y Soledad Montalvo (Leonor Watling), protagonistas de la serie. Foto: Foto: Cortesía Amazon

Esta serie española ambientada a mediados del siglo XIX, cuenta entre sus protagonistas a Rafael Novoa y Juana Acosta, se inspiró en el trabajo literario de María Dueñas (El tiempo entre costuras) para contar la historia de Soledad Montalvo (Leonor Watling) y Mauro Larrea (Novoa), quienes buscan la forma de salir adelante mientras enfrenta muchas situaciones difíciles.



Los Romanoffs

​

Isabelle Hupper y Aaron Eckhard protagonizan este drama de ocho episodios en el que se revelan las situaciones que pasan algunas personas que creen ser descendientes de un zar ruso.

r

Historias que se desarrollan independientes entre sí, dramas muy humanos y hasta cierto punto un tanto insólitas, configuran el esqueleto de este producto de ocho episodios que sorprende. No es la historia de un linaje, sino de personas con un peso o una ilusión sobre sus hombros, de la mano de Matthew Weiner, famoso por Los Soprano y Mad Men.



Invincible



Una serie animada dirigida al público adulto en la que se cuenta la vida del hijo de un famoso superhéroe que se hace a un lado para que el adolescente asuma la responsabilidad de proteger a sus semejantes.



La supervisión de Robert Kirkman (de The Walking Dead), Cory Walker y Ryan Ottley, que también fueron los artífices del cómic que dio vida a esta serie. Alimentándose de violencia y un humor muy particular y un ritmo acelerado para el tipo de propuesta visual que desarrolla, lo que hace fácil conectar con su estilo irreverente y visualmente muy cuidado.

HBO (Go)

Industry



Hay algo sexy en el poder y en el dinero. Eso es precisamente lo que trata de mostrar esta serie de ocho episodios que sigue la vida de un grupo de jóvenes que están comenzando su carrera en el intrincando mundo de los negocios y la banca. La manera en que retratan ese mundo es cercana y muy interesante.



The Undoing

​

Fue una de las series que llamó la atención por mezclar el dinero, las falsas apariencias y un asesinato, en una trama llena de falsas pistas y grandes personajes. Fue protagonizada por Nicole Kidman y vale la pena verla, pues lleva muy bien el suspenso y ese consabido conflicto con las personas que lo tienen todo y quienes terminan explotadas.

We are who We Are

Luca Guadagnino, el director de las películas 'Call me by your name' y 'Suspiria' se encargó de crear una historia visualmente envolvente acerca de la adolescencia y el paso a la adultez.



Todo gira en torno a unos jóvenes que viven en una base militar estadounidense en Italia. Temas como la amistad, el amor, la sexualidad y la necesidad de sentirse parte de un lugar afloran en esta historia de drama que fluye sin excesos y atrapa fácilmente al espectador.

Paramount Plus

Yellowsone

​

Kevin Costner protagoniza esta serie convertido en John Dutton, un ranchero que se enfrasca en una pelea legal con una comunidad de una reserva indígena y contra el gobierno que pretende tomar una tierra para ampliar el territorio de un parque nacional que quedaría muy cerca de las tierras de Dutton. Un drama acerca del poder y de una familia en conflicto.



Your Honor



¿Qué pasa cuando alguien que imparte justicia y tiene un código ético muy alto cae en la mentira para salvar a un ser querido?, eso lo responde esta serie de diez episodios en los que se cuenta el conflicto de un juez al enterarse que su hijo atropelló a una persona y huyó.

Bryan Cranston, regresa a los zonas más grises de la condición humana en esta producción que pasa de un conflicto moral a algo más brutal y peligroso.



For Life

​

Drama legal inspirado en la historia real de Isaac Wright Jr., que fue encarcelado por un crimen que no cometió y al estar en prisión estudio derecho y se dedicó a anular las condenas injustas de varios compañeros del presidio.

En esta historia, el protagonista es Aaron Wallace (interpretado por Nicholas Pinnock,) un hombre de negocios que un día se ve llevado ante la justicia por haber traficado -presuntamente- con drogas. Luego es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero descubre que tiene el talento y el conocimiento para cambiar las cosas.

Cultura

​@CulturaET