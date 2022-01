Las series son la nueva adicción. Su poder está en que podemos verlas como queramos: en modo maratón, a la madrugada, o como sea. Y que cada uno decide su censura: veo lo que quiero y como me dé la gana. Estas son mis recomendadas.

(Tal vez quiera leer: 'Baptiste': la serie que revive la pesadilla de perder a la familia)



En Netflix lo mejor pasó por 'Poco ortodoxa' (genial, potente, diferente y corta, solo de 4 capítulos); 'Gambito de dama' (de lo mejor del 2020, con Anya Taylor-Joy: contundente y convincente); 'Sex Education', que es encantadora por su modo atrevido de jugar con las hormonas del sexo juvenil; 'Amor y anarquía' es leve, sexualita y divertida y ya; 'The One', que nos pone en modo del amor científico y serie policiaca; 'Maid' (Las cosas por limpiar) es un exitazo; 'Love, Death & Robots' nos lleva a imaginar lo imposible y soñar con lo real en modo animado, y en ese mismo modo está 'Midnight Gospel', que nos invitan a pensarnos distintos; 'El reino' nos cuenta en modo argentino cómo la religión y la política se casan para matar.



En HBO ha fascinado 'Succession', que habla de eso de los hijos de los ricos y cómo son incompetentes al reemplazar a los creadores de los emporios de medios; de lo mejor, por cotidiana y contundente, 'Mare of Easttown', con una actuación soberbia de Kate Winslet; el misterio propio de esta plataforma está en 'I Konw This Much Is True'; feminista, poderosa y con suspenso de estos tiempos es 'I May Destroy You'; la fascinación de los futuros posibles que va casi desde la ciencia ficción a los mundo digitales está con 'Devs'; me emocionó y puso a pensar 'Visitantes', que habla de gente de otra época que llega a este mundo y se pone de moda su estilo de vida; 'Euphoria', con esa historia fascinante y alucinante de los jóvenes y las drogas.

(Le puede interesar: La conmovedora vida de Crescencio Salcedo, el compositor del 'Año viejo')



En Amazon no se pierda a los superhéroes como seres comunes llenos de egos, deseos y traiciones en 'The Boys'; 'Utopia' es como si estuviéramos viendo en vivo y en directo la pandemia de esta cosa que nos habitó en esta época; 'Soul Mates' te pone en modo encontrar el amor no por vos sino por la programación digital; 'Undone' para explorar entre lo real y lo ficcional jugando en modo animación adulta y comedia trágica.



En Directv conocer a esa belleza fascinante que es Lady Di en 'The Palace and The Press'; a Tiger sobre ese fenómeno del golf que cayó en desgracia; a Maradona y su época de hacerse ídolo; a Lila Downs: el son de chile frito con su fuerza femenina, pop y popular; a 'Years and Years', que nos cuenta lo que nos espera en la política: cada vez más seremos gobernados por inútiles, indolentes e incompetentes con la genial Emma Thompson como protagonista.



Y si agotamos todo el portafolio, podemos terminar viendo de nuevo 'Yo soy Betty la fea' o 'Escobar, el patrón del mal' o 'La niña' o 'La reina del flow'.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que pueden interesarle: