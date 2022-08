Rotten Tomatoes, el sitio web especializado en películas y series reveló en las últimas horas el nombre de las series más populares que se están viendo en el mundo.

El escalafón lo lidera 'House of the Dragon', precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 22 de agosto HBO Max.



A continuación el top 5 mundial, según 'Rotten Tomatoes':



1. House of the Dragon

Disponible en HBO Max. Cuenta la historia de la casa Targaryen, ambientada 200 años antes de los eventos retratados en 'Game of Thrones'.

2. She-Hulk: Attorney at Law

Producida por Marvel Studios y estrenada en Disney+. Cuenta la historia de la abogada Jennifer Walters, de 30 años, que se puede transformar en un personaje verde de 6 pies y 7 pulgadas.

3. The Sandman

"Luego de años de reclusión, el Rey del Sueño emprende un viaje a través de los mundos para recuperar lo que le robaron y restaurar su poder”, dice la reseña publicada en Netflix.

4. Batter Call Soul

Serie estadounidense que es una precuela de 'Breaking Bad'. Cuenta la historia del abogado James McGill en el año 2002, seis años antes de su aparición en la famosa serie.

5. Game of Thrones

Se narra en un contexto medieval de varias familias que se enfrentan para lograr el dominio de un territorio y tomar el control de los Siete Reinos desde el Trono de Hierro.

