No todo es Netflix: las series más exitosas de otras plataformas

'The Wire' es otra de las exitosas series que puede encontrar en HBO. Esta famosa producción, de cinco temporadas, trata sobre policías y crímenes; su drama transcurre en Baltimore, entre drogas, asesinatos y chuzadas telefónicas. Mantiene a sus seguidores atentos, pues a medida que llega el final se tiene menos certeza de quién es el bueno y quién es el malo. Fue elegida como la mejor serie de la historia por medios como la revista 'Time' , 'The New York Times', 'The Guardian' y 'Philadelphia Daily News.