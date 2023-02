Este fin de semana el suspenso, el horror apocalíptico que dejó de ser un juego, la comedia con tonalidades de melodrama y un recorrido a la vida de un tradicional barrio neoyorquino, hacen parte de la propuestas de series que se pueden disfrutar en el segundo mes de este año.

La chica de nieve

Se trata de una producción española que se decanta por el suspenso y el drama policíaco. Se ha convertido en un fenómeno en su país y ahora se ha ganado la atención de audiencias de otros territorios. Su trama gira en torno a Miren, una periodista que se mete de cabeza en el caso de la desaparición de una niña que no fue resuelto. La historia ofrece, como siempre, giros y pistas engañosas que poco a poco se van ajustando entre sí. La chica de nieve tiene seis episodios y su tejido consigue ser envolvente y revelar varios momentos inesperados. Se puede ver en Netflix.



Otro tema: Netflix tiene la película india, nominada al Óscar, que arrodilló a Marvel

The Last of Us

Mucho se ha hablado en estas semanas de esta adaptación del videojuego homónimo, que ha sabido jugar con los elementos más queridos de la fuente original y a la vez se ha desmarcado con eficacia de otros arcos que se conocían a través de la consola de Playstation.

Tiene a su favor que lo pueden disfrutar quienes conocen el juego, así como los neófitos que adoran las historias apocalípticas. En este caso, unos hongos han infectado a los humanos y un hombre y una adolescente emprenden un viaje que les promete una luz de esperanza para acabar con el caos. Este domingo 5 de febrero se estrena el cuarto capítulo en HBO, a las 8 p.m. y en HBO Max.



Le da contexto: ¿Por qué de 'The Last of Us' es la serie de la que todo el mundo está hablando?

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Pascal se anota otro éxito en esta aterradora mirada a un mundo infectado de muchas maneras. Foto: HBO

The Shrinking

Apple TV+ decidió apostar por una comedia con una gran capa dramática, teniendo como marco el mundo de los psiquiatras y revelando que no siempre ellos tienen el control de sus vidas.

Facebook Twitter Linkedin

Harrison Ford se roba el show en esta comedia que a veces habla en serio. Foto: Apple TV+

La historia sigue a Jimmy, quien cuando no escucha a los pacientes que están en el diván, busca mil maneras de arreglar su alma, fracturada por la muerte de su esposa. En ese proceso, intenta romper la monotonía de su trabajo con una terapia sin filtro con sus pacientes, que lo pondrá contra las cuerdas experimentando situaciones jocosas. Es interesante la aparición de Harrison Ford (Star Wars, Indiana Jones) como el jefe del protagonista y quizá el más serio y complejo de la serie.



Más información del tema: 'Shrinking': la comedia en la que Harrison Ford descansó de Indiana Jones

Women of the Movement

La historia de una mujer afroamericana que buscará justicia después del asesinato de su hijo es solo el primer paso de una trama intensa, que explora el trabajo y el sacrificio de una activista del Movimiento por los Derechos Civiles.

La protagonista, Julie Dash, ofrece un viaje del dolor a la redención y la revolución, cargado de una sensibilidad que impacta y no se nota forzado. La miniserie está disponible en Star+.

Harlem

Camile vive en el famoso barrio neoyorquino y ha labrado su vida entre tropiezos que en esta segunda temporada pretende borrar de su vida. Con el corazón roto y una vida profesional fracturada, tendrá que levantarse y convivir con un escenario en la que sus amigas más cercanas encaran sus propios retos y dolores, tratando de hacer realidad algunos de sus sueños.

Facebook Twitter Linkedin

Cuatro amigas tratan de encontrar un sentido a sus vidas en Nueva York. Foto: archivo. EL TIEMPO

La producción de diez episodios usa el tono de la comedia para rendir un homenaje a la amistad. Se puede ver en Prime Video.



Cultura

@CulturaET