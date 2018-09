HBO contra Netflix, la gran batalla de los premios Emmy

'Game of Thrones', la serie más premiada en la historia de los premios Emmy, parte como favorita de los galardones que se entregan esta noche en Los Ángeles. La producción épica, que no había competido en los premios el año pasado, llega a la ceremonia con cuatro estatuillas de categorías técnicas y como la gran estrella de la cadena HBO, que también tiene en su baraja a la aclamada serie de ciencia ficción 'Westworld'.

Por el premio principal, estas series lucharán contra las dos joyas de la corona de Netflix, la popular 'Stranger Things' y el drama de época 'The Crown'. Sin embargo, en esta categoría también aparecen el melodrama 'This is Us', la ganadora del año anterior; 'The Handmaid’s Tale' y 'The Americans', una favorita de la crítica que podría llevarse el Emmy como premio de despedida, pues finalizó tras seis temporadas.



El otro lado de la moneda lo protagoniza la comedia, que tiene como principal favorita la serie 'Atlanta', creada por uno de los personajes más sonados en el mundo del entretenimiento este año: Donald Glover.

En estos Emmy, Netflix buscará alzarse como la productora más ganadora, tras romper con 17 años de dominio de HBO en liderazgo de nominaciones. La plataforma de contenidos cerró con 112 frente a 108 de la cadena de cable. Contando los premios técnicos, HBO está arriba 17 a 16 sobre el servicio 'streaming'.



Entre los nominados también está Antonio Banderas, además del venezolano Édgar Ramírez, la española Penélope Cruz y el puertorriqueño Ricky Martin, quienes fueron nominados por la segunda temporada de 'American Crime Story', que gira en torno al asesinato del diseñador Gianni Versace.



'House of Cards' se cuenta entre las ausencias más notorias, sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood tras varias denuncias contra su estrella, el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey, quien fue despedido del 'show'.



Es probable que el movimiento #MeToo, que cumple casi un año, tenga nuevamente protagonismo en la gala una semana después que el poderoso presidente de CBS Les Moonves renunciaba tras acusaciones de mala conducta sexual.



