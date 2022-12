El mundo de las series tiene en cada apartado grandes producciones y el erotismo incluye muy buenas propuestas. A continuación les damos algunas opciones para ver en Netflix.

Diario de un gigoló

La vida de Jesús Castro empieza a perder el rumbo cuando se involucra en temas personales de una clienta y, de este modo, rompe la regla más importante de su profesión: no enamorarse.



Sexo/Vida

Una mujer, casada y muy enamorada de su marido, no logra romper la conexión sexual con uno de sus ex novios, que ha reaparecido en su vida, lo que le traerá muchos problemas.

Élite

Esta es la ficción adolescente más exitosa de la plataforma. La producción española tiene escenas subidas de tono.



Oscuro deseo

Drama mexicano con Maite Perroni que cuenta la historia de una divorciada que encuentra la pasión con un joven de 23 años.

Love

Gillian Jacobs y Pual Rust son los protagonistas de esta serie de 34 episodios, que además es una comedia romántica.