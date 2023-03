HBO y HBO Max, la plataforma en la que se puede ver contenido como series, películas o documentales en streaming, ha sido reconocida con premios como el Emmy.



Conozca y apunte algunas de sus series más destacadas actualmente.



The Last of Us (2023)

The Last of Us Foto: HBO

La historia de 'The Last of Us' sucede veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje feroz y trepidante, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.



House of the Dragon (2022)

House of The Dragon Foto: HBO

Precuela de Juego de Tronos, se centra en la casa Targaryen, 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente.

Succession (2018)

Succession Foto: HBO

Esta es la historia de la familia Roy, un clan de acaudalados sin complejos que compiten por el poder. Logan, el patriarca de la familia (Brian Cox) construyó una de las compañías de medios más grandes del mundo, pero ahora que está viejo y con problemas de salud, sus hijos: Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) y Shiv (Sarah Snook) planean la mejor manera de avanzar en sus carreras, y tal vez incluso, asegurar el trono del imperio de su padre.



Euphoria

Rue, protagonista de Euphoria Foto: HBO

Euphoria, es un drama adolescente que sigue a Rue (interpretada por Zendaya), de 17 años, una drogadicta recién llegada de rehabilitación –sin planes de mantenerse limpia–. Mientras Rue y sus amigos luchan por dar sentido a sus presentes y a su futuro, la serie profundiza en el abuso de sustancias en los adolescentes, la tensión sexual y la vida llena de ansiedad de la escuela secundaria moderna.

Perry Mason (2020)

Perry Mason Foto: HBO

Perry Mason es una miniserie que se ambienta en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en 1932. Es la historia de un abogado de defensa criminal basado en las novelas y cuentos cortos publicados por Erle Stanley Gardner.



The Undoing (2020)

The Undoing Foto: HBO

Esta miniserie de suspenso psicológico, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan, cuenta la vida de Grace, una mujer con una vida aparentemente perfecta que comienza a cuestionarlo todo después de una serie de eventos terribles, incluida una muerte violenta, un esposo desaparecido y un desastre público.

The Wire

The Wire Foto: HBO

En los barrios bajos de Baltimore, se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Un policía es el encargado de detener a los miembros de un importante cártel. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta serie.

