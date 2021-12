Netflix, la famosa plataforma de 'streaming', dio a conocer cuáles fueron las diez series de habla no inglesa más vistas en el mundo.



El listado lo lidera 'La casa de papel' con su parte cinco que le dio fin a esta popular producción española cuyos protagonistas son un grupo de atracadores. Durante nueve semanas ha estado en el top 10 y, según datos de la empresa, ya suma 55.010.000 horas vistas.



Su primera parte, asimismo, ocupa el sexto lugar en el top 10.

El segundo lugar tiene sello colombiano. Se trata de 'La reina del flow' temporada 2, protagonizada por Carolina Ramírez. "Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia", describe Netflix la trama de esta serie que se ha popularizado en varios países.

Carolina Ramírez interpretó a Yeimy en La Reina del Flow 2. Foto: Instagram: @carocali

La producción, que se transmitió en Caracol Televisión, se ganó el Emmy Internacional a mejor telenovela en 2019.



La primera temporada también hace parte del 'ranking' ocupando el quinto puesto. En el tercer lugar se encuentra 'El afecto del rey: temporada 1' y en el cuarto está 'El juego del calamar', la famosa serie coreana que se ha mantenido por 14 semanas en este listado.



Finalmente, dentro de las series que ocupan los últimos lugares del listado hay una colombiana: 'Yo soy Betty, la fea'. Ocupa el noveno puesto.



En el séptimo está 'Carinha de Anjo' temporada 1; en el octavo está 'Aranyak' temporada 1 y en el décimo se encuentra 'El amor es como el chachachá' temporada 1.



El listado completo con sus respectivas horas vistas es el siguiente:



1. La casa de papel: Parte 5. 55.010.000.

2. La reina del flow: Temporada 2. 39.980.000.

3. El afecto del rey: Temporada 1. 18.120.000.

4. El juego del calamar: Temporada 1. 15.430.000.

5. La reina del flow: Temporada 1. 12.970.000.

6. La casa de papel: Parte 1. 12.590.000.

7. Carinha de Anjo: Temporada 1. 11.290.000.

8. Aranyak: Temporada 1. 10.360.000.

9. Yo soy Betty, la fea: Temporada 1. 8.010.000.

10. El amor es como el chachachá: Temporada 1. 7.520.000.

