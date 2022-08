El realizador británico Mark Evans se hizo famoso en su tierra por la película My Little Eye, una pesadilla marcada por un tono de suspenso en el que cinco personas son encerradas en una mansión y vigiladas las 24 horas por cámaras. Ellas luchaban por una convivencia cada vez más intensa y esperaban ganarse un millón de dólares. Esa experiencia lo llevó unos años después a dirigir Manhunt, una serie acerca de la cacería que emprende un detective para atrapar a un asesino en serie. Esa idea le quedó gustando al realizador, quien ahora es el artífice de Los crímenes de Pembrokeshire, miniserie de tres episodios que se estrena este jueves, a las 8 p.m. en Colombia a través del canal Europa Europa.



La historia gira en torno a John W. Cooper, quien se prepara para despedirse de una condena de 16 años de cárcel y está a un paso de ser libre. Sin embargo, el detective Steve Wilkins descubre un modus operandi parecido al de Cooper en una serie de casos que habían sido archivados en la década de los 90.

Ese arco argumental desencadena una batalla legal y una dosis de suspenso policíaco, en la carrera de Wilkins y su equipo por demostrar el peligro de un hombre que parece haber cumplido su deuda con la sociedad. Los crímenes de Pembrokeshire está inspirada en el caso real de un asesino de Gales.

Luke Evans, actor recordado por papeles en Rápidos y furiosos 6, La bella y la bestia, El Hobbit o las series The Alienist o Echo 3 (esta última que rodó en Bogotá), interpreta a Wilkins.

“Mi amigo Jonathan Hill, un periodista que conoce muy bien la historia, me contó el caso y, como ambos amamos la costa de Pembrokeshire, nos entusiasmó la idea de llevarla a la pantalla. Pero para ser honesto, solo tenía un conocimiento vago del caso en sí, había casi una especie de elemento de mito rural y la idea de un asesino depredador que era casi como un fantasma, acechando en los setos y corriendo por los campos, casi como una especie de idea de Jack el Destripador, del que la gente aún habla de ello en voz baja”, reveló el director de la miniserie en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Los crímenes de Pembokeshire Foto: Europa Europa

“Hay un contraste en la idea de revelar un antiguo y hermoso lugar que ha sido manchado por una serie de crímenes. Quería mostrar la curación que tuvo, porque resolvieron los crímenes y restauraron el buen nombre de Pembrokeshire”, reconocía el realizador.

“Los casos sin resolver son notoriamente difíciles de dramatizar porque gran parte de la acción está en el pasado. Cooper está en prisión cuando comienza la historia, condenado solo por los robos y no por los asesinatos. Esto significa que no hay un peligro presente activo, ningún peligro inmediato. Pero Steve Wilkins está en una cruzada para limpiar también el nombre de la policía y era consciente de que si Cooper salía de prisión, volverá a delinquir. Así que hay una especie de reloj que hace tic tac lentamente”, recalca Evans.



Para él, la miniserie se enfoca en buscar temas y examinar personajes fuera del caso esencial en sí. “Yo lo llamo las ondas externas, los efectos de un hombre como Cooper en su familia, en la comunidad. Tenemos la historia benigna del padre y el hijo y la historia maligna del padre y el hijo sentadas una al lado de la otra. Steve Wilkins es un hombre divorciado que regresa para estar cerca de sus hijos separados en Pembrokeshire; Cooper es un hombre que ha causado estragos en la vida de su propio hijo y es una marca peligrosa en el hermoso paisaje y refugio seguro al que Steve está regresando”, explica el director.



“Siempre es complicado elegir a un criminal de la vida real. No olvidemos que él está allí e hizo estas cosas de verdad. Casi siempre las historias reales no se ajustan a los claros requisitos de un drama policíaco de la ficción, pero siempre encuentras que la realidad siempre sobrepasa o es más extraña que la ficción. La idea de que Cooper pudo aparecer en un programa de concurso (Bullseye) como una persona amable y de buenos modales, mientras fuera de cámaras cometía estos actos atroces es increíble y probablemente no sería algo que contemplarías inventar en una ficción”, reflexiona.



“Así que nuestra historia es menos sobre lo que hizo Cooper y más sobre los efectos de sus actos en quienes lo rodean y sobre cómo la policía lo rastreó y lo condenó por lo que hizo. El clímax de la pieza es un caso judicial poco común en los procedimientos policiales que generalmente culminan con la detención o acusación del delincuente. La narración completa de lo que hizo Cooper y la revelación final de su verdadero carácter ocurre en la sala del tribunal y es satisfactorio ver cómo se desarrollan estas cosas”, agrega.

Los crímenes de Pembrokeshire ofrece el juego del gato y el ratón, en el que la mentira y la astucia se enfrentan a la determinación y el trabajo forense, en el que aparece un antagonista muy peculiar y un héroe que prefiere las evidencias y la investigación que el brillo enceguecedor de la fama y el reconocimiento.



