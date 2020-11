Candice Renoir, la mujer policía que le dispara al machismo

Lejos del estigma de personajes femeninos traumatizados o conflictivos, o que ofrecen más ciertos tópicos típicos de la comedia, que han explorado producciones estadounidenses como The Killing, Absentia o LA’s Finest, la propuesta de la producción francesa Candice Noir, llama la atención por jugar otras cartas.

La serie se centra en una madre que alguna vez fue una avezada investigadora policial, pero que tras diez años de estar retirada para dedicarse a sus cuatro hijos y ahora lidiar con un divorcio decide retomar su carrera queriendo resolver nuevos casos en una pequeña comisaría del sur de Francia.



Tiene acción y crímenes, pero la historia se sustenta en ese viaje –o, mejor, retorno– a un mundo que Renoir conocía, pero que ahora reaparece totalmente transformado. Ella tiene el encanto del saber que llaman ‘de la vieja escuela’ en un ambiente que parece no tenerle ahora tanta confianza. A lo que se suma su otra vida como ama de casa y madre.

“Resaltamos esa idea porque sabemos que algunas mujeres tienen que lidiar con eso, pero no soy de las que piensan en eso de la segregación del hombre y la mujer o que las mujeres son víctimas y los hombres, no. Realmente creo que si Candice Renoir les puede traer un poco de valor a las mujeres, para ser ellas mismas y asumir su feminidad, sin reivindicar extremos, posiblemente hicimos algo bueno; pero recuerda que la serie lleva las cosas de una forma ligera, no es para darles lección, es solo para ofrecer entretenimiento”, dice la protagonista, Cécile Bois, en una entrevista telefónica en la que participó EL TIEMPO.



Candice Renoir se emite los lunes a las 9 p. m. por el canal AXN en su primera temporada, tras llevar siete ciclos en Europa.

La protagonista lidia con asesinatos y casos con su equipó de investigadores. Foto: AXN

Claro que no es común ver un policíaco francés en un canal de televisión abierta como AXN, que se ha caracterizado por apostar por sagas del género estadounidenses como Criminal Minds, NCIS, The Blacklist o CSI, pero la apuesta en realidad sí le está dando un cierto aire fresco a la programación.



“Hablamos de temas universales como el lugar de la mujer, el machismo (...). La serie se vuelve universal por ello y, asimismo, tiene una identificación muy grande del público femenino y una empatía del público masculino para el personaje principal. Vive de hablar de la relación entre hombres y mujeres en diferentes contextos (aquí más en lo laboral), y eso ha llevado a que esté llamando tanto la atención e ir más allá de Francia”, recalca el actor Rafael Lenglet, que representa a uno de los antagonistas de la historia, en la piel del capitán Antoine Dumas, a quien le cuesta aceptar a esa madre y policía que le dispara todo el tiempo al machismo.

