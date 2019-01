'Las series lograron un avance que el cine no consiguió’

"Creo que las fórmulas televisivas tienden al aplanado, están tan preocupadas por atrapar audiencias que tienden a hacerlo todo mediano para garantizar cantidad (...). Eso de asear lo humano o pulir las crestas y dejar lo políticamente correcto es arriesgado y todo lo contrario a un buen relato”, opina para EL TIEMPO el director español Enrique Urbizu, quien tras una larga experiencia en el cine asumió el reto de dirigir buena parte de la serie original de Movistar Gigantes.

Se trata de una producción que orbita alrededor del negocio del narcotráfico, pero que el propio Urbizo defiende como una propuesta que pretende escapar del modelo clásico de ese género.



'Gigantes', disponible en el canal de Movistar Series y en la plataforma Movistar Play, cuenta la historia de la familia Guerrero, que esconde en el mundo de la venta de muebles una empresa criminal bajo el mando de Abraham (José Coronado), quien trata sin contemplaciones que sus hijos Daniel, Tomás y Clemente, sigan el camino de la delincuencia.



Precisamente, la manera como la violencia y ese lado oscuro afectan la nueva generación de los Guerrero es parte del arco argumental de la serie. Sumado a la respuesta que cada uno asume ante el destino que se les pone enfrente.



“Nuestra obligación es ahondar en las aristas (...). Tiene que haber de todo; tiene que haber cabida para otros riesgos, y no ese alisado permanente a las historias para garantizar la mayor cantidad de televidentes; creo que con Gigantes buscamos apuntar a eso (...). En el caso de Gigantes, no teníamos un asesinato o un hecho radicalmente impactante para armar la historia. En su lugar, con un panorama en el que, sí, los personajes parecen ir en contra del destino, están marcados profundamente; son voraces, amorales, con un carácter casi de kamikaze, y eso es lo que le da el verdadero carácter a la serie”.



Su protagonista, José Coronado (quien ya ha trabajado con Urbizu en cuatro ocasiones), parece retomar ese halo sombrío que exploró como un policía corrupto (Santos Trinidad) en No habrá paz para los malvados (2011).



“Como anécdota, cuando le mandé el guion de Gigantes le dije que era el padre de Santos Trinidad, que fue un militar brillante pero un hombre débil, mientras que



Abraham tiene una personalidad más autoafirmativa que tiene, sin embargo, cosas como la carencia de una madre, que a su vez está ligada con la devastación que revela en pantalla”, explica el director acerca de la aventura que tomó de nuevo con Coronado.



Un elemento que hizo fácil ese viaje fue, precisamente, la buena química con José Coronado.



“Creo que es la tercera vez que lo mato (bromea), hemos crecido mucho explorando la idea del menos es más; el trabajar por dentro (...). Con pocas palabras y un par de charlitas, llegábamos a entender cómo respiraba todo, claro, luego probábamos con algún gesto o algún rasgo, y José lograba algo excepcional (...). Creo que con él nos entendemos muy bien”, recalca.



No obstante el análisis emocional y profundo, Gigantes no descuida la acción ni la violencia que embargan un thriller policíaco, ni, aunque suene redundante, el impacto de la familia en todo ese contexto, junto con la interesante idea de mostrar una historia protagonizada por hombres duros de equilibrio emocional blando.

“Padre e hijos se van a desquebrajar poco a poco (...). Uno de ellos trata de escapar de todo a través del deporte, pero su padre destruye todo eso y al final pierde a su hijo y su esposa”, agrega el director.



En términos generales, la trama se mueve en el terreno de los grises, ese espacio en el que no se es tan malo ni tan bueno y cada manto de oscuridad se contrasta con algunos destellos de bondad. En el caso de Gigantes, ese trazo está bien acentuado.

“Es el más frágil, trata de huir (...). Es un personaje que tiene una evolución sorprendente, con una vuelta al lado oscuro muy interesante”, adelanta acerca de ese

coprotagonista.



“El aroma de la serie era muy atractivo: hacer verosímil una dinastía masculina; imaginar sus aventuras y desventuras en el centro de Madrid. Fue como un peligroso bocado con sabor a bombón que había que llevar a la pantalla”, opina Enrique Urbizu.

Para él, Gigantes es una serie en todo el sentido de la palabra, no es una película de seis horas, o episodios pensados como un filme tradicional.



“La verdad, cada uno tiene su propia vida, tres episodios de Jorge Dorado (el otro director de la serie) y tres míos. Es importante esa explicación, pues hace referencia a la escritura, el ritmo que lleva el producto, en contraste con un largometraje que tiene otro tipo de unidad y síntesis del tema que maneja. Está pensado para la televisión y solo aprovecha algunas herramientas cinematográficas como el encuadre, el uso de la penumbra o cosas del formato que, insólitamente, la televisión tradicional a veces también trata de evitar”, reconoce.

La televisión puede unir

'Gigantes' se gestó en un momento en el que las producciones españolas parecen vivir un brillo especial en los mercados internacionales y en las plataformas de contenidos. Precisamente, Movistar ya presentó 'La peste' y 'La zona', sumadas a la vitrina que la han dado otros canales internacionales a propuestas como 'Velvet', 'Félix, 'La casa de papel' y 'Élite' (estas últimas de Netflix) y otras. Un fenómeno que para Enrique Urbizu es positivo.



“El mercado del cine fracasó en su acercamiento a América Latina (se refiere al español). Sorprende que hayamos tenido tan poca fluidez con los países latinos. Realmente, las series han logrado que los proyectos de televisión de España viajen, eso es algo positivo. Las series lograron un avance en distribución que el cine no consiguió”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

