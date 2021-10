La vida de la reina Victoria llega a la TV con una mirada adolescente

Jenna Coleman ha acariciado la fantasía desde los universos paralelos de series como Doctor Who y ha sido parte de sueños extraños y de esas luchas entre la bondad y la maldad en la versión televisiva de la obra literaria que creó el escritor Neil Gaiman en The Sandman.

La muestra de la experiencia de esta actriz británica en esos mundos paralelos e irreales se complementa con la adición de otro contexto denso e inalcanzable: el de la realeza.



Coleman es la protagonista de la serie Victoria, una de las apuestas más ambiciosas del canal de televisión paga Film & Arts (que se emite los jueves, a las 10 p. m.), acerca de una de las reinas que podría competir en cuanto a fama y popularidad con la actual reina, Isabel II de Inglaterra, que además es su tataranieta.

Victoria representó en su momento la imagen de la monarca madura, rebelde y clara en su idea de no dejarse manipular, cuando llegó al trono a los 18 años y se mantuvo entre 1837 y 1901, el año de su muerte.



Sin embargo, cuando llegó tan joven al trono, “había muchas personas cercanas a ella, además de la nación en general, que pensaban que con apenas metro y medio de estatura y un nombre que sonaba peculiar, no sería capaz de ser la soberana del país que se estaba convirtiendo rápidamente en la nación más poderosa del mundo”, recordó en una entrevista Daisy Goodwin, la guionista.

Goodwin agregó que vio un reflejo de empoderamiento prematuro en la aventura de una mujer que tenía destellos interesantes a pesar de una idea de frialdad y severidad que siempre rodeó a su imagen.



“Mucha gente con la que hablé cuando comencé a filmar dijo: ‘No puedes interpretar a Victoria. Es un personaje viejo y que vistió de negro por el resto de su vida después de la muerte de su esposo’, y no creo que la gente se diera cuenta del ansia que tenía de vivir”.

"Nada podía aplastar su espíritu y eso me pareció fascinante -según la actriz-, al igual que pasó de adolescente a reina, en este equilibrio de juventud y poder como una dinámica increíble. Ella realmente crece a lo largo de la serie hasta convertirse en esa mujer formidable con una vena de acero, sin perder nunca el humor o la confianza en sí misma”, comenta la actriz, de 35 años, en una entrevista con EL TIEMPO.



Coleman supo asimilar una imagen de juventud en una época en que la crisis parecía ser un espíritu burlón haciendo de las suyas en los castillos de la realeza británica.

“Su fuerza en su juventud es, creo, su pureza. Por la forma en que estaba la monarquía en ese momento, lo que significaba era que ella subía al trono con buena voluntad. Siento que no hay nadie más apto para gobernar. Así que supongo que en su juventud había un optimismo que funcionaba a pesar de llevarla a cometer errores por culpa de sus arranques impulsivos, que la arrastraron del defecto a la grandeza”, señala la protagonista.



Cuando se aseguraba de escapar por un buen tiempo de las series y la televisión, Jenna Coleman recibió la invitación de ser parte de Victoria.

Al principio, la duda casi la aleja del papel. En realidad estaba cansada de estar metida en un universo tan particular como el de la ciencia ficción y metafísico de Doctor Who –en el papel de la compañera de aventuras del protagonista, Clara Oswald–, así que un poco de historia de una mujer real lidiando con los avatares del poder la hizo traicionar el juramento de “descansar por un tiempo de las series”.



Coleman reconoce que no se ahogó en archivos o sesudos estudios históricos para acercarse a la reina.



Su punto de partida para entender la experiencia de Victoria –en un tiempo en el que las intrigas y las presiones políticas perseguían como ahora lo hacen los paparazzi a quien fuera la dueña del trono– se basó en los cuadernos de bocetos, en los que “ella pintaba la naturaleza, los caballos y la gente, el drama y la ópera”, apunta Coleman, en una percepción estética que pudo darle algunas claves para explorar su personalidad.

A lo anterior se sumó un trabajo de maquillaje que reveló unos lentes de contacto peculiares para acentuar una mirada de ojos grandes y profundos.



“Había unos que me hacían ver como un Caminante Blanco de Game of Thrones, pero en pantalla destacaban una particular mirada que llegaría a ser una marca de identidad en Victoria”, asegura.

“Fue idea de la diseñadora de maquillaje, Nie Collins, ir con los lentes porque en todos los retratos lo que realmente se destaca son sus ojos; son tan grandes y una característica representativa de ella”.



Victoria es una serie que parece apostar por la reivindicación de la energía juvenil para soportar las sorpresas de una vida en la que un día una muchacha le da las buenas noches al rey, que es su tío, y a la mañana siguiente recibe la noticia, sin ni siquiera cambiar su ropa de dormir, de que es la soberana de un gran imperio.

Esa anécdota es la excusa del retrato de una evolución entre el dominio y la vulnerabilidad, de una reina que sentía una gran lujuria, pero por vivir.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET