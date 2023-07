Con tan solo 5 días de estar en la cartelera de todos los cines del país, Oppenheimer ha agotado casi todas sus funciones y se ha convertido en una de las películas más vista durante los últimos años.



(Le recomendamos leer: Oppenheimer y el Proyecto Manhattan: los rostros y las historias de los sobrevivientes).



El filme, dirigido por Chirstopher Nolan, cuenta la historia de J Robert Oppenheimer: el creador de la bomba atómica que destruyó casi que por completo las ciudades de Hiroshima y Nagasaki durante el final de la segunda guerra mundial.

Sin embargo, dentro de la extensa producción de esta película fue clave la participación de un colombiano, quien trabajó en el equipo de producción digital y de efectos especiales.



Se trata de Sergio Rincón, un joven nacido en Bucaramanga, quien estudió en el Sena y quien se mudó a San Francisco en 2018 para hacer una maestría en Animación y efectos especiales en la Academy of Art University.

Facebook Twitter Linkedin

Película Oppenheimer Foto: Twitter: Oppenheimer

En diálogo con Noticias Caracol, el joven amante de la producción audiovisual contó que empezó su trabajo haciendo pequeñas producciones en San Francisco y en Los Ángeles, pero que luego llegó al universo de Hollywood con su participación en Doctor Strange in the Universe of Madness.



(Le podría interesar: Christopher Nolan: algunas películas recordadas del director de Oppenheimer).



Su nombre también está reseñado en los créditos de importantes películas como Uncharted, Ant-Man y la avispa, Black Panther, entre otras películas y series de televisión.



Rincón mencionó que su rol dentro de la película se basó en unir varios elementos audiovisuales que permitieron crear escenas de física cuántica y de explosión de partículas, como se ve en varios fragmentos del filme.



El hombre de 34 años dijo que trabajó de la mano con 15 artistas en el área de efectos especiales y que durante 15 meses lograron sacar varias tomas que son claves para entender la temática científica de la producción.



(Además: ¿De qué trata 'Oppenheimer', la aclamada película de Christopher Nolan?).



"Es fundamental capacitarse, tanto en la parte técnica como en la teórica. También tener un muy buen nivel de inglés es importante para trabajar en la industria internacional", comentó Rincón en diálogo con ese medio.



El colombiano es miembro de Visual Effects Society (VES) desde 2021 y dijo que está trabajando como Motion Graphics Designer en DNEG.



Dentro de sus próximas participaciones en la industria se reseña su trabajo en Spy Kids Armageddon: una producción de Netflix que se estrenará a finales de este año.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...