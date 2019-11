‘Mi película favorita no es La estrategia del caracol’: Sergio Cabrera

Por estos días, Sergio Cabrera se encuentra en Madrid, trabajando en una serie sobre el viaje alrededor del mundo de Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. Curtido en hacer proyectos de época en televisión –La Pola, Dr. Mata, Adolfo Suárez, por mencionar algunos–, el realizador ha dedicado el último año a los exploradores.

“Cuando tienes el dinero es más fácil que rodar algo de nuestros tiempos, porque el margen de error en la producción es menor”, comenta.



Cabrera atiende esta entrevista telefónica en su casa en España. También anda en un proyecto cinematográfico, del que no adelanta ni coma. “Soy muy exigente en el momento de medirme a una película, no hago cine por hacer taquilla, aunque me encantaría, pero con cosas que me interesen también a mí”.

El comentario es curioso viniendo del director y coguionista de una de las películas colombianas más queridas por el público y que reúne las dos cualidades que menciona: La estrategia del caracol.



“Es una película que, a diferencia de las demás que he hecho, sigue respirando”, cuenta sobre la vigencia de la producción, que se suma a Técnicas de duelo, Ilona llega con la lluvia, Águilas no cazan moscas, Golpe de estadio y Todos se van.



Por sus logros y trascendencia en el audiovisual colombiano, Cabrera, nacido en Medellín hace 69 años, recibirá este jueves el premio Vida y Obra que concede el Ministerio de Cultura.



“Ganar un premio así es un privilegio. En Colombia hay muchísima gente que se lo merece. Es bonito sentir que te reconocen por haber hecho cosas que has disfrutado mucho haciendo”.

Sergio Cabrera recibirá el premio Vida y obra del Ministerio de Cultura. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Cuál fue el secreto del éxito con La estrategia del caracol?



La película tiene el mérito de haber explorado un mundo poco visto hasta ese momento: el de la vivienda compartida y del urbanismo. Gracias a ese universo se construyeron personajes sólidos e interesantes.



La estrategia... es un poco la síntesis a la que llegué cuando en mi vida me di cuenta de que había fracasado en todos mis intentos por cambiar el mundo copiando modelos: por ejemplo, en mi militancia revolucionaria (estuvo en el la guerrilla del Ejército Popular de Liberación) estábamos siguiendo el modelo chino, cubano o ruso. Y había que construir un modelo propio. Eso es lo que hacen un poco los personajes de esa historia: encuentran un solución particular a su problema.



¿Tiene algún afecto especial por alguna de sus películas?



Mi película favorita no es La estrategia del caracol, sino Técnicas de duelo, que fue la primera que hice. Cuando se estrenó tuve la sensación de que nunca podría hacer una cinta mejor que esa. Pero La estrategia... logró un éxito que esta jamás tuvo. Entre las dos se pelean ese sitio de honor. Ahora, La estrategia... está ahí no solamente por el éxito, sino por lo que resume de mi vida, salida de la frustración personal por no haber podido cambiar el mundo; entonces es como si hubiera decidido hacer una revolución en miniatura: lo que hacen los inquilinos de la casa Uribe es eso, ponen en marcha todo un movimiento revolucionario y triunfan. Es pírrico.



De alguna forma, la historia de mi padre es la del protagonista. Y en algo que escribimos entre tres, con Ramón Jimeno y Humberto Dorado, cada uno puso un poquito de sus vidas. Esa casa habla de las vivencias de los tres, de un país. Logramos construir un microcosmos muy atractivo.



Siempre se lo vio muy cercano a su papá...



Cuando pensé en hacer la película, supe que el personaje que iba a poner en marcha el gran operativo de llevarse la casa debía ser alguien muy romántico. Siempre supe, y ahora que mi padre no está con nosotros lo sé más, que él siempre fue un romántico, luchó por sus ideales y sueños con energía y dinamismo hasta el final. Fue un privilegio poder personificar la esencia de mi padre y tenerlo a él en ese rodaje.

Junto a su padre, Fausto Cabrera, en el rodaje de ‘La estrategia del caracol’. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ha hecho drama, comedia, historia. ¿Qué le falta?

​

He estado en proyectos audiovisuales de los que no me arrepiento. Hay cosas que me gustarían, pero están pendientes porque no me siento con la habilidad para hacerlas. Por ejemplo, hablar sobre mi juventud. No he logrado plasmar en un guion lo que me gustaría decir de mi adolescencia, juventud; de mi experiencia en China y en la guerrilla, ese momento entre los 15 y los 25 años, que viví con mucha intensidad y no he logrado pasar al papel. Y si no está ahí, difícilmente va a estar algún día en la pantalla.



Es muy diferente el Sergio guionista del director...



Yo he sido coguionista en algunos de mis proyectos, pero siempre he necesitado tener a alguien a mi lado cuando escribo, porque no tengo la disciplina del escritor. Tengo el rigor como director y productor, pero no como escritor. Desde muy joven empecé a trabajar en el mundo del audiovisual, como director de fotografía y después como director.



Entonces, la escritura siempre ha sido una labor suplementaria, nunca la principal. Por eso, tal vez, no tengo el rigor ni la habilidad que quisiera para poder hablar sobre mí.



Eso es muy complejo...



Mucho. En los últimos diez años lo he intentado varias veces, y no lo he logrado. También porque soy muy exigente conmigo mismo.

Yo soy muy humilde, siento que he hecho lo que he podido, y me alegra pensar que haya gente que pueda sentir que he sido un ejemplo FACEBOOK

TWITTER

¿Qué hace en sus tiempos libres?

​

Ver películas, en el cine o en casa, porque siendo el director de un festival (el de Santander), necesito estar muy empapado. Me encanta leer novelas y ensayos filosóficos. Hago deporte; antes me gustaba el tenis, pero me lesioné y lo he abandonado, entonces he recurrido al ciclismo, que es menos traumático; patino, esquío... Claro que a mi edad, uno tiende a moderarse y ser más casero. Adoro estar con mi esposa y mis hijos, tengo que distribuir el tiempo entre los cuatro para que me alcance para todos. Además, pronto voy a ser abuelo por primera vez.



¿Es consciente de la huella que ha dejado con su trabajo en el audiovisual colombiano?



Yo soy muy humilde, siento que he hecho lo que he podido, y me alegra pensar que haya gente que pueda sentir que he sido un ejemplo. Jamás lo pienso así porque sería una carga muy dura de llevar.



Trato de no hacer cosas de las que pueda arrepentirme o de las que pueda sentir que he manchado mi pasado. En eso soy cuidadoso: he rechazado proyectos porque no comulgo con ellos, incluso les he dicho a los productores: ‘Esa película no la hago yo, pero ojalá no la haga nadie’. Hay cosas muy dañinas.



No me avergüenzo de lo producido en cine o TV: es bonito sentir que he hecho cosas que han alimentado espiritualmente a la gente, que la han hecho sentir orgullosa de ser colombiana, que han promovido el folclor o que las ha puesto a pensar.

Un artista plástico, el otro ganador

Además del cineasta Sergio Cabrera, el maestro Pedro Alcántara Herrán es el otro ganador del premio Vida y obra este año.



Con 77 años, el caleño ha contribuido la transformación de la escena plástica colombiana con sus dibujos y pinturas.



Tanto Cabrera como Alcántara fueron escogidos por un jurado especializado entre 52 postulaciones. Cada uno de ellos recibirá 60 millones de pesos y la edición de una publicación digital e impresa.

SOFÍA GÓMEZ G.

​CULTURA EL TIEMPO​@s0f1c1ta