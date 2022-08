“El presidente Petro me designó como embajador en China, ya envié la hoja de vida a la Cancillería, falta un proceso tradicional, que es el beneplácito, así como una serie de trámites, toda la parte burocrática que se acostumbra en estos casos, que según lo que me han dicho puede durar dos meses”.

Así informó el cineasta colombiano Sergio Cabrera sobre su nombramiento como nuevo embajador de Colombia en el país oriental.



Cabrera, reconocido por películas como 'La estrategia del caracol' y 'Perder es cuestión de método', pasó varios años en ese. En la década de los años 60, cuando tenía 10 años, el cineasta antioqueño viajó a China con su familia. Allí estudió en un internado y vivió en el Hotel de la Amistad de Pekín.

Igualmente, estuvo en el comando estudiantil revolucionario de los Guardias Rojos. Además, trabajó en una fábrica de relojes y en una granja.



Cabrera, además, hizo parte del ELN con su hermana Marianella y en varias ocasiones se salvaron de morir.



A los 23 años volvió a China para estudiar Filosfía y acercarse al cine, gracias al documentalista Joris Ivens, con quien viajó a Londres, donde se matriculó en la Escuela de Cine de la capital británica.



“Yo viví desde junio de 1963 hasta finales de 1968 en China. Estuve cuatro años en Colombia y regresé a China entre 1972 y 1975. Hice todos mis estudios de secundaria y la universidad, en el sistema público. Ahora es posible hacerlo en colegios bilingües, entonces las clases eran en mandarín”, dijo en una entrevista en Blu Radio.

Sobre su vida en el país oriental, el escritor Juan Gabriel Vásquez publicó el libro 'Volver la vista atrás', que narra, además, la historia del padre del cineasta, Fausto Cabrera, que tuvo que abandodnar España en la Guerra Civil, y llegó a Colombia con su familia.



“La parte del régimen chino que me tocó vivir, que narra el libro 'Volver la vista atrás' de Juan Gabriel Vásquez, es la época de la revolución cultural, que me desencantó no solo a mí, sino a todos los chinos, que recuerdan con horror esa época, cuando se cometieron desmanes y se salió de control una revuelta muy interesante”, contó en la entrevista.



Cabrera ha trabajado en televisión, dirigiendo producciones como La Pola y Doctor Mata. Igualmente, ha dirigido largometrajes y cortometrajes. En el último tiempo ha vivido en España, pero regreso a Colombia para estar al frente de Aleida por Vladdo, obra teatral.