Sergio Cabrera ya hizo todo lo que quiso: es un reputado director de cine y televisión que ha cosechado triunfos en España y Colombia, dirigió varias obras de teatro, ejerce como productor y guionista, está detrás de comerciales y documentales famosos, pasó parte de su adolescencia y juventud en la China comunista y después estudió cine en Londres… hasta fue guerrillero en Colombia. Pero resulta que a este antioqueño le quedaban cabos sueltos en la vida.

Desde pequeño, en el seno de una familia de artistas, se enamoró de la ópera. Cuando era estudiante en Londres ahorraba cada céntimo para poder asistir a las temporadas del género en Covent Garden. “Me tocaba en el gallinero porque no había para más”, recuerda, riéndose. “Las veía todas”.



La ópera representa un amor especial para el director de los clásicos del cine colombiano La estrategia del caracol o Técnicas de duelo: la orquesta, los arreglos, los cantantes, el coro, las escenografías, los vestuarios… todo lo cautiva. Por eso, el pendiente que tenía a sus 71 años era dirigir un montaje operático; era, en pasado, porque Sergio Cabrera dirigirá en el 2022 El elixir de amor con el auspicio de la Ópera de Colombia y el Teatro Mayor.



Sergio estuvo una semana en Bogotá para empezar la preparación del montaje del que habla con una emoción que se nota al otro lado de la línea. Fueron muchos años posponiendo ese momento por distintas razones, hasta ahora: entre septiembre y octubre del año entrante será el estrenó de su nueva apuesta.



Además de la ópera, el cineasta conversó de sus próximos proyectos en la pantalla y de la sensación que enfrentó el año pasado, al convertirse en el protagonista de una historia literaria fruto de la pluma de su amigo, el escritor Juan Gabriel Vásquez.

Hablemos de ese sueño pendiente que tenía de dirigir una ópera...

​Hace muchos años, Gloria Zea, que sabía de mi amor por la ópera, me ofreció que dirigiera una puesta en escena. Yo me entusiasmé mucho, pero siempre que me lo proponía, yo no podía aceptarlo, tenía rodajes pendientes y un proyecto de ópera hay que coordinarlo con mucha anticipación por todos los elementos que reúne. Gloria se murió y solo a principios del 2020 logramos algo más concreto… y toma, nos tocó dejarlo por la pandemia. Así que ahora es el momento perfecto, porque ya reservé septiembre y octubre del 2022 para hacer El elixir de amor, la ópera que escogimos porque la sentimos cercana al país. Nuestra idea es acercar esa puesta en escena a lo colombiano.

Ahora su nombre entra a la lista de los cineastas que han dirigido óperas…

(Se ríe). Sí. Yo alcancé a ver puestas en escena dirigidas por Luchino Visconti (El gatopardo, Rocco y sus hermanos, Muerte en Venecia) y Franco Zeffirelli (Romeo y Julieta, Jesús de Nazareth). La ópera con los años se ha ido modernizando y su versión actual ha tomado una fuerza mucho mayor, los cantantes de ahora actúan y la puesta en escena debe tener un nivel de realismo que antes no se tomaba en cuenta.

Grandes cantantes como Pavarotti hoy en día no serían tan importantes porque eran unos tremendos cantantes pero no grandes actores. Ahora hay una búsqueda para que se equilibren las cosas.

Estamos hablando de un montaje que ya está en preparación, pero que se estrenará casi en un año...

Es que el montaje de una ópera es como la preproducción de un largometraje, tiene muchos detalles que alistar, coordinación, diseño de decorados, escenografía, vestuarios, ensayos con la orquesta, los coros, selección de los cantantes… tiene mucho trabajo. Por eso es tan linda la ópera, porque reúne tantos elementos, coordina tantas cosas que no son comunes ni fáciles de lograr. La gente no se lo imagina cuando ve una ópera en el escenario.

¿Cuál es su sentimiento cuando este proyecto empieza a tomar forma?

Es muy emocionante llegar al mundo de la ópera. Como espectador he estado miles de veces, pero es la primera que me voy a encargar de la dirección de una, es un reto muy bonito. Estoy feliz con el entusiasmo que he recibido de René Coronado y todo el equipo de la Ópera de Colombia, y del Teatro Mayor, en cabeza de su director, Ramiro Osorio, que son los socios del proyecto.



Estoy en Bogotá para unas reuniones, pero también sintiendo un poco el escenario del teatro. La verdad, estamos todos muy emocionados. Esto es como hacer una película.

Pero con la diferencia de que en la ópera no hay corte y repite escena…

¡Acá todo es en vivo y en directo!

¡Sí! Y eso es parte de lo emocionante.



¿Cómo es el proceso del montaje de El elixir de amor?

Es muy largo, como te decía. Hay que hacer un casting de cantantes, y por ahora lo único certero es que la Orquesta Filarmónica será la que nos acompañará. En enero viene una parte fuerte de trabajo de preproducción.

Sin duda, un espectáculo por todo lo alto…

Por supuesto, si no, no lo hago… Si mis proyectos no me apasionan, prefiero no hacerlos. Esa es la condición. Y esto me emociona mucho.

René Coronado, director de la Ópera de Colombia, el cineasta Sergio Cabrera y Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor. Foto: Cortesía Juan Diego Castillo

Hablando de óperas, ¿cuál es su favorita?

Mis óperas favoritas son Un baile de máscaras y La traviata, de Verdi; La flauta mágica y Don Giovanni, de Mozart, y Tannhäuser, de Wagner. Ahora, en este momento de escoger cuál montar aquí no se trataba de mis preferidas, sino reconocer cuál era la que podía dirigir mejor, la que le iba a llegar al público colombiano, que se prestara más para ser conmovedora, aunque de por sí la ópera es conmovedora; el reto es crear un universo donde todo parezca real, que toque las fibras sensibles, es lo que estoy buscando.



Pero te podría hacer una lista interminable de óperas fabulosas que me encantan.



Aprovecho para que me cuente de sus proyectos allá, en España...

En este momento estoy trabajando un documental sobre los caminos de Santiago, muy bonito. Y estoy escribiendo un guion y moviendo otro. La pandemia ralentizó mucho la producción de cine, pero me sirvió para escribir una historia y reescribir otra.

¿Son para rodar en España, en Colombia o dónde?

Hay algo que ocurre espontáneamente y es que mis ideas siempre aterrizan en Colombia cuando escribo un guion de cine. En España he hecho buena televisión –las exitosas series Adolfo Suárez y Fugitiva–, y aquí también –son inolvidables Escalona, Dr. Mata, La pola, Garzón vive–, pero siempre que pienso en historias para cine quiero que sean proyectos para producir en Colombia.

Quiero preguntarle por Volver la vista atrás, el premiado el libro que Juan Gabriel Vásquez escribió basado en su familia...

Eso fue un proceso grande, largo. Juan Gabriel y yo hemos sido amigos por años, pero todo empezó cuando me propusieron hacer una película en China y él estaba escribiendo el argumento; la película nunca se hizo, pero el relato tenía que ver con mi vida allá. Entonces él se entusiasmó con la idea de profundizar en esa historia familiar, sin saber si iba a ser una novela, una biografía o una nota de prensa, no había nada definido. Más o menos hace siete años empezó a hacer grabaciones y entrevistas, fueron siete años recopilando información, yo le mandaba cartas, documentos, fotos y nos hablábamos una vez por mes. Hasta que un día me dijo: ‘Voy a arrancar a escribir un libro y cuando lo tenga, te lo envío para que me digas si hay algo que no te gusta’.



Y cuando me envió el texto fue algo muy emocionante porque, a pesar de ser de mi vida y de mi familia, leerlo me conmovió mucho. Por un momento me olvidé de que estaba leyendo algo sobre mí mismo y entré como en un mundo ajeno. Me gustó muchísimo.



Una de las razones por las que le entregué a Juan Gabriel esa historia es porque admiro su obra, me la he leído toda, sabía que estaba en muy buenas manos. El riesgo no era que él escribiera mal, sino que la historia no interesara (risas).



Por fortuna la historia gustó, en España ha tenido mucho éxito, ha sido muy bonito contar esa historia, porque de alguna forma da pistas sobre eso de que aunque la vida sea complicada siempre hay formas de salir adelante.

Y aunque tiene momentos de ficción, uno sabe que está ante una historia real...

Todo, absolutamente todo parte de la realidad, él construyó los personajes con base en lo que le contamos mi hermana y yo. Pero el mérito aquí es de Juan Gabriel.

Estamos hablando de una familia de película…

Sabes que lo hemos considerado... De pronto en el futuro sea el insumo de una serie o de una película.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

