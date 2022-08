Will Smith camina con la mirada en alto con unos pantalones cortos ajustados blancos y sus dos hijas en la ficción: Venus y Serena; todos se dirigen a una cancha de tenis en la que otros los miran extrañados.

“Tranquilas: ellos no suelen ver gente tan guapa como nosotros”, dice Smith con un tono de orgullo, ahora metido en la piel del padre de dos de las tenistas más grandes del mundo, que a su vez diseñó un plan de 78 páginas para empujarlas a alcanzar un éxito que se vislumbraba imposible.



Se trata de una de las escenas de la película Rey Richard: Una familia ganadora, que cuenta la lucha de Richard Williams por sacar a sus hijas de las calles de Compton, en el sur de Los Ángeles, para llevarlas a los principales torneos de tenis del mundo. Este filme se estrena el 2 de diciembre en las salas de cine del país.

Se dice que Williams decidió que tendría dos hijas a las que convertiría en estrellas del deporte blanco, tras ver en televisión cómo la tenista rumana Virginia Ruzici recibía un cheque de 40.000 dólares. Así que pensó que su familia iba a crecer (ya tenía a Isha, Lyndrea y Tunde) y que sus hijas serían famosas; aunque ese emocionado padre no tenía ni idea de jugar al tenis. Tras el nacimiento de Venus, en 1979, y dos años después, Serena, él decidió poner en marcha un detallado plan para lograr ese objetivo.



La historia llamó la atención de un Will Smith que venía de sudar adrenalina en películas de acción como Bad Boys para siempre o Gemini Man (que rodó en Cartagena).



Tenía un drama familiar, una historia real de triunfo y deporte. La estrella encontró el contexto perfecto para apostar por el drama, un género que ya le ha dado buenos resultados con producciones como En busca de la felicidad, en la que interpretó a un empresario que toca fondo y busca la manera de levantarse junto con su pequeño hijo. Una de sus películas más queridas y lloradas por sus fanáticos. Sin embargo, con Rey Richard había algo muy poderoso y emocionante.

Will Smith ganó el Óscar este año en medio de una polémica por la cachetada que le dio a Chris Rock. Foto: Santa Bárbara Films

El poder de la familia

“La belleza de esta trama y de esta familia radica en que en el centro de todo está la fe. Oracene –Brandy para Richard– (la madre de las protagonistas) es el centro de la familia en términos de fe, y Richard es la fuerza impulsora de los sueños, un equipo espectacular. Todo en esta familia tiene que ver con su propósito. Esto les dio confianza en lo que estaban haciendo. Por encima de todo estaba Dios; luego, la familia, la educación y el tenis. Creo que eso fue lo que hizo que su impulso fuera tan especial”, explicó Will Smith en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Ambientada en los 80 y con un tono de drama moderado y emotivo, la película apuesta por escapar del retrato de la opresión o la falta de oportunidades. En su trayecto por alcanzar sus metas, la familia Williams encara con dignidad los retos que aparecen ante la aventura que emprenden. El propio Smith recalcó que no veía esta película como el relato de una familia que debe escalar muros contra la adversidad.



“No creo que nunca se hayan sentido atrapados en ningún lado, porque sus mentes eran libres. Y eso fue parte importante de su fe y de su confianza en sí mismos. Por lo tanto, nunca hubo una sensación de estar atrapado por otra cosa que no fuera su capacidad para comprometerse, trabajar duro y amarse mutuamente. Ese sistema de creencias es poderoso y productivo. Creo que una voluntad como esa no se puede atrapar en ningún lado”.

Rey Richard: Una familia ganadora aprovecha el carisma y la buena onda que siempre revela Smith frente a las cámaras, y ofrece una dinámica más emocional y simpática (quizá en contraste con el nivel de exigencia o seriedad que podría haber revelado el verdadero Williams con sus hijas).

Un sacrificio por un gran objetivo

“La mayoría de nosotros tiene sueños imposibles. Hay cosas que haríamos si creyéramos que son posibles. Esencialmente, se trata de querer ser las mejores versiones de nosotros mismos, pero a veces nuestras circunstancias pueden no coincidir con eso. Es la realización de un deseo para todos nosotros”, aseguró el actor.

Y eso conlleva sacrificios.



Cuando el director de la cinta, Reinaldo Marcus Green, se reunió con la familia original para conocer más detalles que enriquecieran la historia, se dio cuenta de que la madre de las Williams, Oracene, hizo turnos dobles para poner comida en la mesa de la casa. Mientras que Richard tenía muchos trabajos para solventar las necesidades económicas y todo lo que exigía el deporte. Al principio entrenaban en canchas abandonadas o por las noches (a veces con torrenciales aguaceros), antes de tener una entrada a verdaderos campos de tenis.



Facebook Twitter Linkedin

Demi Singleton es Serena Williams; Saniyya Sidney es su hermana Venus y Aunjanue Ellis es su madre Oracene. Foto: Santa Bárbara Films

Hasta Isha, Lyndrea y Tunde, las hermanas mayores, estaban en la cancha con Venus y Serena. Recogían pelotas, colgaban carteles y cuando salían de la escuela iban a cuidar a las más pequeñas. Ese espíritu de colaboración se reveló también en la película, ya que Venus, Isha y Serena Williams son productoras ejecutivas de Rey Richard: Una familia ganadora, y junto con sus hermanas, Lyndrea trabajó en el equipo de vestuario de la producción.



Pero lo que realmente se destaca es la interpretación de un Will Smith enfocado en ser el receptor de ese mensaje de ser la mejor versión de sí mismo. “Hubo una conexión a partir de la relación con mi propia hija, Willow, frente a su carrera como cantante para entender realmente el espacio que Richard encontró con Venus y Serena, donde no presiona, no conduce, no golpea".



“Una de las cosas más hermosas que dijo Venus fue que cuando eran pequeñas y se metían en problemas, su castigo era que no podían jugar al tenis. Richard encontró una hermosa mentalidad en la que no presionaba, sino que las estaba conduciendo hacia los sueños que habían elegido como familia”, finalizó Smith.



Cultura

@CulturaET

