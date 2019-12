Colombia llegó hasta las cinco finalistas en Miss Universo

La colombiana Gabriela Tafur concluyó su participación en el certamen de Miss Universo. Luego de quedar entre las cinco finalistas, Tafur quedó por fuera. México, Sudáfrica y Puerto Rico fueron las escogidas para pasar a la siguiente ronda.



La reina colombiana ganó puntos en el desfile en traje de baño y también en el de gala, diseñado por Alfredo Barraza.



Al ser elegida entre las 10 semifinalistas habló del paro que actualmente hay en el país. "Quiero volver a mi país para ayudar a unir a la gente. Estamos luchando por nuestros derechos, por más educación y menos corrupción", dijo la reina.

Tafur fue la segunda reina llamada al top 10, luego de Estados Unidos y antes de Puerto Rico, Suráfrica, Perú, Islandia, Francia, Indonesia, Tailandia y México.



Anteriormente y muy ansiosa, Gabriela Tafur llegó al escenario cuando fue llamada de última en el listado de las 20 semifinalistas del concurso de Miss Universo, en el grupo final (el aleatorio) en el que además clasificaron Filipinas, Venezuela, India y Brasil.



La reina colombiana, oriunda de Cali, se dirigió a su abuelita, presente en el lugar donde se lleva a cabo la elección en Atlanta y luego de preguntarle, en broma, a Steve Harvey, el conductor, si estaba seguro de que su nombre aparecía en la tarjeta o si se devolvía al grupo.



Tafur, abogada de la Universidad de los Andes, le habló a su abuelita en español. "Veo que no te has muerto de ansiedad, como yo", le dijo y le comentó a Harvey que ella y su familia habían llegado de muy lejos para acompañarla.



Inicialmente, Tafur no fue incluida entre las cinco semifinalistas de las Américas, en el que sí clasificaron Puerto Rico, Perú, República Dominicana, México y Estados Unidos.



De Europa fueron elegidas Albania, Francia, Islandia, Portugal y Croacia.



Con anterioridad se eligieron las cinco semifinalistas de Asia y África: Suráfrica, Indonesia, Vietnam, Nigueria y Tailandia.



Con Steve Harvey como presentador del concurso y trayendo a colación su equivocación con la señorita Colombia 2015 Ariadna Gutiérrez, comenzó la 68 edición de Miss Universo.



Havery saludó a los colombianos que fueron a apoyar a la soberana nacional, Gabriela Tafur, y en su faceta de humorista dijo que ya casi todos lo había perdonado por su error, cuando le dio la corona a Ariadna Gutiérrez en el 2015, cuando la ganadora fue la reina filipina de ese año.



NOTICIA EN DESARROLLO