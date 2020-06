Señorita Colombia elegida en Cartagena ya no irá a Miss Universo

En las últimas horas se conoció que María Fernanda Aristizábal, actual señorita Colombia, no irá a Miss Universo a representar a Colombia y que se elegirá, de ahora en adelante, una candidata de acuerdo con las nuevas normativas de los dueños de la franquicia de Miss Universo.

Tras no llegar a un acuerdo con el tradicional concurso de Cartagena, los nuevos propietarios de los derechos de selección y envío de la reina decidieron que elegirá una representante, que deberá estar inscrita el próximo primero de noviembre, según las normativas del concurso mundial.



La elección está en proceso y hay varias opciones, teniendo en cuenta la emergencia que se vive y que aún no hay una fecha exacta para la realización del evento mundial.



Se supo que una de las opciones es que a través de videos, quienes deseen participar, pueden hacer su inscripción, que tendrá varios filtros hasta llegar a la representante, y que se estudian posibilidades con algunos canales de televisión para la presentación del nuevo evento, que tendrá como sede a Barranquilla.



Según los organizadores, se puede inscribir cualquier niña que cree que pueda participar según los parámetros de belleza (más de 1.70 metros, cuerpo armonioso y bello rostro), pero que además tenga sentido social y de ayuda a las personas menos favorecidas.



El nuevo concurso, que se llama Miss Universe Colombia, ya creó una fundación para apoyar distintas iniciativas sociales en esta época de pandemia, que es uno de los objetivos de Miss Universo este año.



Además, se conoció que la nueva franquicia no solo apoyará estas causas, sino que buscará la promoción de nuevos diseñadores.



ELTIEMPO.COM pudo establecer que aunque se hará seguimiento a las candidatas y se analizará su hoja de vida, habrá menos condiciones. Se conoció que no importará si han participado en otros concursos de belleza.



La franquicia de Miss Universo la tuvo Jolie de Vogue durante más de 20 años, luego pasó al Canal RCN y ahora está en manos de un grupo de empresarios de Barranquilla, encabezados por Ackermann, quien fue señorita Atlántico y representó a Alemania en el evento de belleza. Este último hecho le dio prelación para tener la franquicia en Colombia, que querían varios grupos. El pasado lunes, María Fernanda Aristizábal fue informada sobre su no participación en el certamen universal de belleza.