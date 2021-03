Señal Colombia ahora se le mide a la información

En un país con muchos informativos, “con una oferta muy importante, variada, profesional, grande; con Caracol, RCN, Citytv, Red+ y los canales regionales, cuyos noticieros tienen unos perfiles muy definidos, nosotros debíamos construir nuestra propia narrativa”, dice Álvaro García, gerente de RTVC.

Desde que asumió el cargo, en febrero del año pasado, García viene trabajando en la creación de la franja informativa de Señal Colombia, que quiere que sea tan potente e incluyente como la de Radio Nacional, con corresponsales en rincones alejados del país.



El próximo 25 de marzo se estrena RTVC Noticias por Señal Colombia, a las 12 m. y 8 p. m. de lunes a viernes, y a las 8 p. m. los fines de semana.



Y está la pregunta de hasta dónde este nuevo informativo responderá a las necesidades del Estado, al que pertenece RTVC Sistema de Medios Públicos, pero García aclara: “Nosotros tenemos que funcionar como medio de comunicación independiente. Claramente, el valor de un medio, incluso cuando es un medio público, es la independencia, que es muy importante. Y en ese sentido, yo creo que en eso tenemos una conciencia clara. La idea de meternos en este proyecto es para que el gran capital de los medios de comunicación también se note aquí, que la gente pueda aproximarse y tener la certeza de que estamos siendo leales y transparentes, y no para hacer divulgación de temas de gobierno exclusivamente. Nosotros vamos a portarnos con el Gobierno como nos portaremos con las otras fuentes porque la televisión pública con su sistema de información debe ser consecuente y leal con la audiencia”.



Hombre de medios y de información, Álvaro García ha dirigido los noticieros de RCN y de Red+ y sabe que “el gran capital de los medios es su credibilidad, y en eso tenemos que ser muy juiciosos. Creo que en eso hay claridad absoluta, y el Presidente es el primero en entender eso, en destacarlo públicamente”.



RTVC Noticias estará bajo la dirección de Carlos Mario Díaz y aunque tendrá información local, nacional e internacional, “con corresponsales en las principales ciudades del país y del mundo, habrá enfoque especial en las regiones”, agrega.



Y este último punto es uno de los más importantes, pues “esos temas de la diversidad y la inclusión hacen parte del ADN de lo que deben ser los medios públicos. Nosotros tenemos periodistas de Radio Nacional en lugares muy alejados (son 57 frecuencias) y también estaciones que fueron creadas en el contexto de los acuerdos del proceso de paz, con personas trabajando en proyectos muy interesantes de comunicación y quisiéramos vincularlos”.



García reconoce que cuando se construye una agenda desde Bogotá, “cuando uno voltea a ver las regiones, es porque ha habido una noticia mala, vinculada con orden público, violencia, criminalidad, narcotráfico, pero cuando se tiene un ejercicio cotidiano de producción de información desde esos lugares, como nos pasa en radio, necesariamente esa agenda es mucho más variada y rica, nos permite tener unos rasgos importantes, y vamos a incorporar esas otras expresiones, sin dejar de informar lo malo que pase”.

Esta apuesta, agrega, complementa la gran producción de Señal Colombia con su gran programación infantil, sus documentales y sus programas educativos, que han ganado premios internacionales.



García, además, retomó los estudios de RTVC, que desde que se tercerizó la mayoría de realización del programa no tenían mayor utilidad. “Son unos estudios muy buenos, que ya quisieran tener otros canales”.



Su intención no es inventar, pues reconoce no solo el trabajo de los medios nacionales, sino de los regionales, “pero hasta el momento no existía un informativo nacional, en la parte pública, que recogiera todas las voces y todos los acentos”, agrega.



Además, habrá boletines de noticias a lo largo de la programación de Señal Colombia, y de lunes a viernes, a las 7 p. m., irá De qué se habla a las 7, con distintos invitados que hablarán de los tres temas más importantes del día en las noticias y en las redes sociales.



El estudio 5 –que está en la nostalgia de los televidentes de más de 40 y 50 años, porque desde allí se emitían los grandes especiales de la televisión colombiana cuando era un híbrido entre lo público y lo privado– será el lugar de la noticia de ahora en adelante, con la promesa no solo de informar de manera clara y precisa, sino de mostrar lo mejor de este país tan diverso.