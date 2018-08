En Colombia se evaluaron los semifinalistas del premio Emmy

Fue una reunión en la que estuvieron, entre otros, Jorge Alí Triana, Fernando Gaitán, Carlos Duplat, Consuelo Luzardo, Alejandra Borrero y Marcela Benjumea, en un encuentro que tenía un objetivo: elegir a los semifinalistas en la categoría de telenovela para los premios Emmy Internacional 2018.

Estos conocedores, curtidos no solo en televisión, sino también en el cine y el teatro, vieron dos capítulos completos de telenovelas de Australia, Europa y Turquía, para analizar no solo su contenido, sino también su ritmo, las actuaciones y la dirección.



Con ellos estuvo Marcello Coltro, sénior vicepresidente de Mercadeo, Servicios Creativos y Digital de NBC Universal International Networks Latin America, un brasileño que aseguró haberse sentido muy orgulloso de contar con un jurado como el colombiano.



“Ustedes tienen autores y actores que cuentan mucho en el mercado de América Latina y del mundo de la telenovela en general, y fue un orgullo pasar con ellos unas horas no solo mirando las producciones, sino hablando de su trabajo en la televisión”, dijo.



Sabe que aunque la industria nacional no pasa por su mejor momento, pues se ha reducido considerablemente, este fenómeno no es tan ajeno a lo que sucede en otros lugares.

“Pero por eso no podemos olvidar que ustedes han hecho grandes aportes al género de la telenovela desde los contenidos y son muy admirados por eso”, agregó.



Coltro contó, además, que la producción colombiana La ley del corazón ha sido una de las más exitosas en la región.



“Nosotros la emitimos en 21 países y realmente nos fue muy bien. Es un formato innovador”, dijo.



Agregó que de todos es conocido que la televisión cambió, “por eso ahora tenemos que ir tras las audiencias, buscando qué les gusta y sabiendo que en ellas hay nichos muy importantes que debemos cuidar y darles buenos contenidos”.



De ahí que para esta cadena, que tiene entre sus filiales a Telemundo, es muy importante su división de investigación.



“Y siempre tener en cuenta que el formato de la telenovela es de América Latina, y gusta”, comentó.

Premio para lo que se hace fuera de Estados Unidos

Los premios Emmy Internacional nacieron en 1973 y se otorgan a series, programas, telenovelas y producciones que se hacen fuera de Estados Unidos.



Incluye las categorías de dramaturgia, noticias y actualidad, programas digitales, y los Emmy Kids (dibujos animados y programas infantiles).



El apartado de mejor telenovela se entrega desde el 2008. También se galardona mejor actriz y actor.

