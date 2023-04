Las fechas de feriado por Semana Santa son aprovechadas por muchas personas para descansar y pasar tiempo en casa junto a su pareja o familia viendo una película o haciendo una maratón de una serie.

Esto es aprovechado por las plataformas de streaming como Netflix, Disney y Prime Video para estrenar sus nuevas series y películas. Si no ha hecho plan, puede que alguna estas producciones sirva para entretenerse.

Disney Plus

Series

‘Las buenas madres’ - 5 de abril



‘Will Trent’ - 5 de abril



‘Tiny Beautiful Things’ - 7 de abril

Películas

‘Amén. Francisco responde’ - 5 de abril

Prime Video

Series

‘El Internado: Las Cumbres’ (Temporada 3) - 7 de abril



‘Last Light’ - 7 de abril

Netflix

Series

‘Un marinero en la guerra’ - 2 de abril



‘La firma’ - 4 de abril



‘Bronca’ - 6 de abril



‘Hasta ahora todo va bien’ - 7 de abril

‘Transatlántico’ - 7 de abril



‘Shin, abogado de divorcios’ - 8 de abril

Películas

‘My Name Is Mo’Nique’ - 4 de abril



‘Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now’ - 5 de abril



‘Chupa’ - 7 de abril



‘Oh, Belinda’ - 7 de abril

‘Los reyes de la calle Mulberry. ¡Que reine el amor!’ - 7 de abril



‘Hambre’ - 7 de abril

El Comercio / Perú (GDA)

