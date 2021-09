Selena Gómez está obsesionada por resolver un crimen

Una delicia de comedia, de esas que se consumen con paciencia y necesitan una cuchara pequeña de atención para poder saborear con paciencia todos sus detalles y giros. Así es Only Murders in the Building, una de las propuestas más interesantes de la nueva plataforma de streaming Star+ y el ejemplo de que el humor entre diferentes generaciones en pantalla funciona muy bien.

Steve Martin, uno de los actores más importantes del género en Estados Unidos, gracias a producciones como El idiota, El hombre con dos cerebros, Los Three Amigos; una nueva versión de La tiendita de los horrores y hasta las dos películas de La pantera rosa que protagonizó, regresa gracias al streaming convertido en un actor que termina implicado en un caso de asesinato.



Se llama Charles, vive en un apartamento lujoso y tradicional de Nueva York, y ya son muy pocos los que lo recuerdan por su papel en una serie policíaca llamada Brazzos. Charles necesita un aliciente para seguir viviendo.



Selena Gómez afronta un reto actoral muy interesante. Foto: Star+

Y le llega de la manera más extraña, cuando termina involucrado en un extraño caso de asesinatos, junto con Mabel, una adolescente interpretada por Selena Gómez, y Oliver, un director de teatro –Martin Short, otro experimentado comediante que acompañó a Steve Martin en Los Three amigos–.



Los tres se dedican a resolver el misterio, mientras revelan una química impresionante frente a las cámaras. Selena Gómez se ajusta muy bien a la interacción de sus compañeros de aventura, maestros en el chiste y la reacción rápida a un momento que puede ser realmente tonto, pero emotivo y muy divertido. Ella hace un contraste muy interesante en este juego en el que, gracias a Dios, no tienen que resolver un crimen, sino varios.

Un director de teatro (Short) y un actor de televisión (Martin) tienen una nueva aventura en sus vidas. Foto: Star+

Aunque se les rinde tributos al cine negro y a series de antaño como La reportera del crimen (que tuvo su momento de gloria en los 80), Only Murders in the Building ofrece una bocanada de actualidad al agregar ideas como un pódcast acerca de asesinatos reales o la obsesión de algunos por estudiar y tratar de entender famosos casos judiciales.

Pero si hay algo que en realidad sorprende de esta comedia de la plataforma Star+ es que expone una idea acerca de la soledad y el paso del tiempo con una capa de ternura y drama que se asoma entre los diálogos y los rifirrafes que afrontan Charles, Mabel y Oliver.



La gran pregunta del género policíaco, ¿quién es el asesino?, se enriquece de manera orgánica y sin excesos (tal vez sí haya una dosis alta de momentos absurdos, pero que no afectan el buen sabor de esta receta), convirtiendo en una gran sorpresa esta serie que se deleita poco a poco, pero que incita a maratonear para resolver el caso.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1