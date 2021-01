¿Está listo para el escalofriante regreso de la serie 'Servant'?

M. Night Shyamalan tuvo su propio encierro poco antes de que empezara la pandemia. Era la respuesta a una necesidad: no podía dejar de escribir lo que tenía en mente. Cada vez que intentaba cerrar el archivo, una nueva idea le venía a la cabeza. “Llegué a pensar que estaba obsesionado”.



El director y productor le daba forma a la que sería la segunda temporada de Servant, que resultó una de las mejores series de suspenso en su debut a final del 2019. Esbozaba muchos detalles y giros que tendría la trama de la producción de Apple TV+, incluso, hasta para producir cuatro temporadas.



Sentado en el estudio de su casa en Filadelfia atiende esta entrevista por el estreno del nuevo ciclo de la producción.

Creada por Tony Basgallop –recordado por los guiones de las series 24: Live Another Day y Sirenas–, Servant es un cuento perturbador. No era para menos si contaba en la dirección con la mente creativa de Shyamalan, el mismo que puso a un niño a finalizar los asuntos pendientes de los muertos, en El sexto sentido, o encerró a tres adolescentes con un psicópata diagnosticado con 23 trastornos de personalidad en Fragmentado.

“Muchas personas me preguntan si esto lo escribí inspirado en la pandemia”, se ríe. “Pero esas ideas venían desde antes, la separación y el aislamiento espantan; sentirse solo es algo que perturba”.



El cineasta indio, dos veces nominado al Óscar, explica que en Servant la acción transcurre dentro de una casa, lo que genera una sensación claustrofóbica en el espectador. Y la trama no es menos asfixiante: los Turner, sus habitantes, intentan sobreponerse a la muerte de Jericho, a las 13 semanas de nacido; pero la madre, Dorothy, lo está llevando muy mal. Su esposo, Sean, en un intento por ayudarla, contrata a una niñera, la extrañísima Leanne, que debe cuidar… un muñeco.



La segunda temporada –disponible en la plataforma Apple TV+– promete ser más turbia, con Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint y Nell Tiger Free en los papeles principales. Shyamalan adelantó más detalles de Servant y de su proceso creativo.

Cuéntenos un poco más de ese confinamiento durante el que le dio vida a esta nueva temporada…

Era algo que estaba en mi mente y necesitaba sacarlo, trabajar en los detalles: no podía ir a ninguna parte, así que me dediqué a escribir todo, lo que quería con cada episodio, que sería lo más oscuro, los movimientos. Fue como ir dando puntadas porque estaba muy feliz de esa relación con la audiencia; es que esa sensación de que la audiencia lamente que termina un ciclo y diga ‘quiero más, quiero más’, es maravilloso. Luego de la primera temporada, no tenía tan claro hacia dónde ir, pero luego fluyó e imaginé hasta cuatro temporadas. Me sentí tonto, pero lo adoré.

¿Cómo fue el proceso de encontrar a los directores de cada episodio?

Ellos son la clave de todo. Los buscamos en distintas partes del mundo, queríamos escuchar voces internacionales –entre otros, están la sueca Isabella Eklöf, el húngaro Nimród Antal, la suiza Lisa Brühlmann y la francesa Julia Ducournau–. Conseguimos un talentoso equipo para contar la historia y fíjate que varias son mujeres. Cada uno es un inmigrante, bueno, excepto mi hija Ishana Shyamalan, que nació en Estados Unidos. Puedes ver distintos estilos narrativos, algo muy importante para mí y algo que espero se mantenga en todos los episodios.

El director y productor de la serie 'Servant', el dos veces nominado al Óscar M. Night Shyamalan. Foto: Apple

¿La casa sigue siendo un personaje más?

Para mí es muy importante estar dentro de la casa. Revela algo crítico. Se pueden ver las limitaciones, algo que encuentro emocionante, te obliga a pensar cómo vas a hacer. Lo mínimo es inspirador para mí, para la serie tener una sola locación es lo que define la historia.

La casa refleja a los personajes y a la vez es un reto para la producción…

Creo que cuando reduces los factores y los elementos, todo se vuelve importante: cada vaso que se rompe es la representación de la ira o de lo imperdonable. Todo por mínimo que parezca es importante. Te reta a pensar cómo contar la historia en la sala, en la habitación, en las escaleras. La casa se convierte en un algo muy simbólico que representa, sobre todo, el drama de uno de los personajes.

Los Turner intentan sobreponerse a una tragedia mientras una fuerza maligna llega a su casa. Foto: Apple

¿La pandemia influenció de alguna manera el desarrollo de la serie?

Puede ser. Aunque siempre busco lo que la gente encuentra en la soledad, esas voces que aparecen o las respuestas que se hallan en el silencio. En mi vida funciona así, busco mi propio camino en el confinamiento. Con Servant descubrimos que podemos contar una historia redonda en una sola locación, y la pandemia reavivó ese sentimiento.

¿Fue muy distinto el trabajo con cada actor?

Lo interesante de las series, a diferencia del cine en el que dirijo toda mi película, es que aquí no estoy al frente de cada episodio de Servant. Creo en lo que propone cada director, leo a cada uno a través de los actores. Y les hago comentarios específicos: ‘esto aquí deber ser más intenso’ o ‘no entiendo lo que quieres decir en esto otro’. Eso sí, intento proteger mucho la historia, cada director deber tener claro el thriller único que tiene en frente. Necesito ver eso en sus rostros, debo saber lo que significa ese vaso que se estalla, debo entender por qué Dorothy o Leanne abren una puerta de tal manera. Cada director debe entender que está a cargo.

Pero hay diálogo y propuesta de parte y parte….

Claro. Mi siguiente paso es conversar. Todos los días, en el almuerzo y previo a los rodajes, conversamos sobre las decisiones sobre mi película o mi serie de TV, porque esto es una experiencia de grupo: si el director y el equipo de producción chismosean o se ríen, ese es el ambiente que reina para todos. Yo siempre observo y hablo, si noto que las cosas no están saliendo de la forma adecuada, busco a esa persona y le pregunto por qué no quiere hacer las cosas de cierta manera. Entonces, nos devolvemos y lo hacemos a su modo.

¿Qué es lo más complejo de plantearles a los actores?

Es gracioso porque algunas veces los actores se quejan: “Es que me pidieron que hiciera esto y es una locura. No lo haré”. Pero lo hablamos y lo solucionamos. Pienso que lo más importante aquí es arriesgar en el proceso, así todo fluye mejor. Cuando alguien me dice: “Ese actor nunca haría eso”… nada, yo voy a ayudarle a vencer esos miedos y bloqueos. Y espero que eso se mantenga hasta la cuarta temporada, que venga un director brasileño al episodio 36 y me diga que quiere sumarse al proyecto y apostar a su manera. “Adelante”, le diré. Nuestra tarea es empoderar a la gente a tomar grandes riesgos.

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta

