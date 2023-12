Mark Wahlberg confirma que la secuela de ‘Uncharted’ ya está en marcha

En 2022, Sony Pictures, Columbia Pictures y PlayStation Productions estrenaron la película ‘Uncharted’, basada en el videojuego homónimo que le dio vida al famoso cazador de tesoros ‘Nathan Drake’.



(Lea también: ‘Uncharted: fuera del mapa’: ¿estamos ante un nuevo Indiana Jones?).



La película acompaña a ‘Drake’, interpretado por Tom Holland y a su compañero ‘Victor Sullivan’, también conocido como ‘Sully’ e interpretado por Mark Wahlberg, en busca de un tesoro perdido y del hermano extraviado de ‘Nathan’, ‘Sam’.

A pesar de que el recibimiento de la película por parte de la crítica no contó con superlativos, tampoco fue el peor. Con una calificación de 6.3/10 en IMDb y de 5,6/10 en FilmAffinity, y a pesar de sacar 40% en el siempre duro ‘Tomatometer’ de Rotten Tomatoes, el filme pasó a ras la marca para no ser considerado un fracaso cinematográfico.



Por otro lado, la película contó con un presupuesto de 120 millones de dólares, según el portal de cine ‘The Direct’, y recaudó más de 400 en taquilla, lo que indica que, para el público general, los productores y distribuidores, la película fue un éxito rotundo.



Esto le permitió a los fanáticos de los videojuegos y de la película soñar con una posible secuela de la historia de ‘Nathan Drake’, sueño que parece estar a punto de volverse realidad.



(Puede interesarle: Tom Holland no estará en la nueva serie de 'Spiderman' de Disney Plus).

Lo que se sabe de ‘Uncharted 2’



A mediados de 2023, el productor general de la película, Charles Roven, había anunciado que el estudio “definitivamente estaba explorando la idea de hacer otro” largometraje de la franquicia.



Esta información, no obstante, se oficializó el pasado 10 de diciembre, pues Mark Wahlberg, estrella secundaria de la película y actor de filmes como ‘Ted’, ‘Shooter’, ‘El peleador’ y ‘Transformers’, le dio a ‘The Direct’ una entrevista exclusiva en la que reveló que el guion de la segunda entrega ya está casi terminado.



Además, hizo énfasis en que el infame bigote de ‘Sully’ regresaría para la secuela: “He escuchado muchas ideas diferentes. Sé que alguien ya escribió una primera versión del guion, que siguen trabajando en él, y que tendré el bigote durante toda la historia. Lo que tiene sentido, claro, porque en la última escena lo tengo”.

(De interés: Conozca la increíble y exigente rutina diaria de ejercicios de Mark Wahlberg).



Sobre el bigote, admitió que se demoró mucho en dejarlo crecer durante la primera producción: “Pasé mucho tiempo dejándolo crecer. Al principio intentamos con un bigote falso, pero, no sé, nunca tuve la confianza para hacerlo así, se siente como si tuviera una cinta sobre mi boca, y me siento ridículo. Admiró a los actores que usan pelucas, maquillaje prostético y todo eso”.



Finalmente, habló de que está dispuesto a volver si pueden hacer una entrega mejor que la primera: “Cuando finalmente me creció el bigote, la gente lo apreció, y fue un buen símbolo del final de la película. Si podemos hacer una mejor que la primera, estaría dispuesto, pero sé lo mismo que ustedes en este momento”.

Todo parece indicar que ‘Uncharted 2’ ya es una realidad, está terminando su etapa de preproducción y llegará a las salas de cine en menos de lo esperado.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Oración a la Virgen de Guadalupe para pedir un milagro en este 12 de diciembre

¿Quién es la novia colombiana del influencer alemán Dominic Wolf? Le contamos

Ni Shakira, ni Miguel Bosé o Luis Miguel: los memes del inesperado final de Yo me llamo