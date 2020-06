'Seinfeld': así logró esta comedia de la nada ser un clásico

“Esta es una serie acerca de la nada” fue la frase que hizo famosa a la serie 'Seinfeld'. No son palabras nuevas para los fanáticos de esta comedia de los 90 que llegó a ser considerada la serie del género más importante en el universo de la televisión.



De hecho, fue esa consigna de no tratarse de algo específico lo que llevó a esta producción a convertirse en un clásico casi al instante que asomó la cabeza en una televisión acostumbrada al humor inspirado en la familia, en los desencuentros y mucho en el chiste físico.

Ahora, esto de funcionar a partir de la nada podría responder a la idea de redescubrir esta joya –que no fue inmune a algunos bajones en su reinado en la pequeña pantalla–, de acercarla a nuevas generaciones y de apelar un poco a la nostalgia entre sus fanáticos incondicionales.



De hecho, el 14 de junio vuelve a la televisión esta serie (por Warner Channel, a las 11:50 a. m.) con los cinco capítulos de su primera temporada.



(Lea también: Vuelve 'la mejor comedia estadounidense jamás escrita' a la televisión)



La historia comenzó cuando los comediantes de 'stand-up' Jerry Seinfeld y Larry David explicaron su idea a los ejecutivos del canal NBC de televisión en Estados Unidos, a finales de los 80.



La idea gustó a pesar del riesgo y durante nueve temporadas y 124 capítulos ('Seinfeld'), esa aventura estuvo signada por diez premios Emmy y tres Globos de Oro. ¿Pero cuál fue el secreto?, pues que exploró con mucha ironía y buen humor aquellos asuntos considerados tabú y hasta controversiales en esa época, como el racismo, el aborto y la homofobia.



Para quienes no la vieron, la trama sigue a Jerry Seinfeld en su vida cotidiana aparentemente tranquila: comiendo cereales, llevando la ropa a la lavandería, haciendo presentaciones de 'stand-up', manteniendo relaciones personales y recibiendo las visitas inesperadas de sus amigos.

JGeorge Costanza fue otro de los personajes inolvidables. Foto: Warner Channel

Precisamente, su mejor amigo, desde que era un adolescente, es George Costanza (Jason Alexander) y gran parte de lo que sucede se basa en la vida real del cocreador de la serie, Larry David.



Entre innumerables cambios de trabajo, situaciones incómodas con sus padres y novias, George puede describirse como acalorado y neurótico.



Sumado a ellos está Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), exnovia de Jerry y ahora una de sus mejores amigas, y su peculiar vecino Kramer (Michael Richards), con el que viven situaciones y enredos todo el tiempo.

Si bien su piloto se estrenó el 5 de julio de 1989, no fue hasta el 31 de mayo de 1990 cuando la producción tuvo la luz verde para exhibir su primera temporada.



Kramer, era el vecino estrafalario del protagonista. Foto: Warner Channel

El voz a voz fue creciendo y estos personajes que, en realidad, mostraban un vínculo de amistad muy fuerte, pero a la vez una mezquindad, un egoísmo, ternura y mentiras en algunas de sus reacciones ante los retos y las situaciones absurdas de la vida cotidiana, se ganaron a millones al mezclar finamente todo en una receta de humor que caló en todo el mundo.



(Le puede interesar: En junio, Netflix les dice adiós a estas series y películas)

Un chiste muy rentable

A veces eran obsesivos, patéticos y desagradables, pero el destino se encargaba de ponerlos en su sitio.



Era difícil no sentirse un poco identificado en algún momento con sus padecimientos y pequeñas batallas ganadas en su vida frente a las cámaras.



Ver 'Seinfeld' en su tiempo tenía el valor de ser una cita impostergable. Fue la producción que disparó las estadísticas de audiencia en Estados Unidos, y, de hecho, su episodio final en 1998 fue visto por más de 75 millones de espectadores. Era una especie de histeria y devoción que, si se comparara con la actualidad, podría acercarse a lo que llegó a causar las saga de fantasía épica 'Game of Thrones' en los mejores momentos de su historia.



Además, la crítica amó su estilo: “La mejor comedia estadounidense jamás escrita” fue el comentario que en su momento escribió Julia Raeside, en el diario 'The Guardian'.



“Tan atrevida como mordaz” fue la frase con la que la definió Carlos Boyero en el diario 'El País', de España.



Mientras que William Thomas, de 'Empire', agregó que su éxito gravitaba en el hecho de que eran un grupo de adultos que siempre se negaron a madurar.



(Lea además: Así es 'Hard', una comedia que mezcla porno con drama familiar)



La verdad nunca fue fácil decir adiós. La gente no quería que se acabara y en el mundo ya se había descubierto ese tono de comedia y también había gustado. Se dice que cuando se planteó la despedida, los compañeros de Jerry Seinfeld no estaban conformes con esa idea.



Pero él ha comentado muchas veces que era el momento adecuado de hacerlo y cerrar el ciclo en ambiente de cariño desbordado de sus fanáticos y no de ese desgaste que se siente cuando se extienden las cosas más por dinero o ego.



En el momento en que NBC supo del adiós movió cielo y tierra para evitarlo. Así lo reconoció el protagonista de la serie en un artículo publicado en el diario 'The New York Times'.



Para tratar de retenerlo, la cadena le propuso pagarle cinco millones de dólares por episodio, una cifra astronómica, cuando antes se hablaba de que el sueldo de un millón por episodio para los protagonistas de 'Friends' era algo que rayaba en el escándalo.



La idea era hacer una temporada más, pero el comediante puso su cara más seria y les dijo que no.



“Era el momento adecuado –repitió–, y la prueba de eso es la cantidad de preguntas que todavía me hacen al respecto”, aseguró en la nota periodística.



Para él se trataba de un tema de cálculo. “La palabra más importante en el arte es ‘proporción’. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo va a durar una broma? ¿Cuántas palabras?

¿Cuántos minutos? Y hacerlo bien es lo que lo hace arte o lo que lo hace mediocre”, agregó el actor, que nunca ha vuelto a ver la serie; mientras ahora millones en Colombia y Latinoamérica podrían reencontrarla o conocerla, así sea solo por su primera temporada.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET