‘Fargo’: El poderoso salto de los Coen a la TV

Parece que fue ayer cuando era una auténtica blasfemia poner sobre la mesa, en cualquier conversación intelectual, el tema de la televisión como creación de alto nivel cultural. Es más, se definía de una manera tan escueta como demoledora: la caja boba. En los últimos años, este concepto ha cambiado de manera tan drástica que algún crítico llegó a decir que si William Shakespeare viviera, hoy trabajaría en HBO.

En los tiempos que corren, el ejemplo más en boga sería Netflix, el servicio de ‘streaming’ que le ha dado un vuelco a la industria visual, al extremo de que los escépticos auguran que le dará muerte al cine. No en vano, pesos pesados de la industria como James Cameron, Todd Phillips y Christopher Nolan se atrincheran en la rebeldía y han dicho que no serán seducidos por sus millonarias propuestas.



Por este camino venían los hermanos Joel y Ethan Coen, geniales e irreverentes exponentes del séptimo arte. Los hijos de Edward Coen, profesor de Economía de la Universidad de Minnesota, y de Rena Coen, historiadora de arte, formados en un sólido ambiente intelectual, solían negarse siquiera a escuchar los cantos de sirena de trabajar para este formato casero.



Y menos aún, claro está, con una de sus más icónicas creaciones: ‘Fargo’. En efecto, los hermanos consiguieron con este ‘thriller’ con trazos de comedia uno de sus grandes triunfos, en 1996, cuando recibió siete nominaciones al Óscar, entre ellas la de mejor película y mejor dirección. Ethan y Joel ganaron el premio al mejor guion, y la inolvidable Frances McDormand, la estatuilla a la mejor actriz. Joel, además, ya había sido premiado por esta cinta en Cannes.



La historia cuenta que productores de la pantalla chica los invitaron a hacer una pieza derivada de ‘Fargo’. Bien podría ser una precuela o una miniserie inspirada en algunos de sus personajes. En principio fueron enfáticos al decir que no, pero tuvieron la cortesía de ir personalmente a llevarles la respuesta. Como por no dejar la cosa así, se tomaron también la molestia de sentarse a ver el borrador de los guiones. Quedaron tan maravillados que no solo le dieron el visto bueno, sino que entraron a participar.

Auténtica delicia visual

‘Fargo’ entonces tiene ya en el ciberespacio tres temporadas –todas disponibles en Colombia en Netflix–, que en algún momento también fueron emitidas por OnDirecTV y son una auténtica delicia visual. La línea argumentativa en las tres es en esencia: La mujer policía, tierna, disciplinada, de mirada limpia, que a pesar de las enormes dificultades que alberga en su vida personal, irradia una bondad a toda prueba. Se enfunda con su abrigo, guantes y sombrero para meterse en su patrulla, que recorre esos bucólicos y blancos paisajes de Minnesota. Son unas imágenes que deberían invitar a la poesía por las blancas llanuras y montañas y los inocentes animales de postal. Pero no. En cada escena se encuentra con criminales que van dejando su rastro de sangre sobre la nieve. Todo ambientado con una banda sonora que despierta las más profundas emociones.



“Es una serie tensa, con olor y sabor, tan bien escrita como dirigida, que ha integrado sin impostación ni plagio barato las mejores virtudes de la película”, escribió el severo crítico de ‘El País’, de Madrid, Carlos Boyero.



Además de los comentarios positivos, ‘Fargo’ –que en el modelo de televisión ha sido creada y escrita principalmente por Noah Hawley– ha sido recompensada en numerosos premios. Así, por ejemplo, la primera temporada, ambientada en 2006 y protagonizada por Billy Bob Thornton, Allison Tolman , Colin Hanks y Martin Freeman, ganó los Primetime Emmy Awards y los Globos de Oro a la mejor miniserie o película de televisión y mejor actor.



La segunda temporada, ambientada en 1979 y protagonizada por Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons, Jean Smart y Ted Danson, recibió tres nominaciones a los Globos de Oro, junto con varias nominaciones a los premios Emmy, entre ellas miniseries destacadas. Y la tercera temporada, recreada en 2010 y protagonizada por Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, Goran Bogdan y David Thewlis, fue también nominada a los premios Emmy en miniserie sobresaliente y obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro. En la actualidad se está trabajando en una cuarta temporada, que comenzará a rodarse en el otoño de 2019 con Chris Rock como protagonista.



Tal vez, el mejor testimonio para entender la calidad de ‘Fargo’ lo ha dado el mismísimo Ewan McGregor, el actor escocés de 46 años que brilló en ‘Trainspotting’ (1996) e hizo de Jedi en los tres primeros episodios de ‘La guerra de las galaxias’. “Me parecía una idea estúpida lo de basar una serie de televisión en una película tan querida”, reconoció públicamente. Luego, cuando le contaron que al menos le echara un vistazo a la primera temporada, dijo que no iba a perder su tiempo. Respuesta similar a la que dio cuando salió la segunda.

Me parecía una idea estúpida lo de basar una serie de televisión en

una película tan querida FACEBOOK

TWITTER

Las vueltas que da la vida. Lo buscaron para ofrecerle un singular protagónico: hacer dos papeles en simultánea. “La primera temporada también me gustó, pero cuando leí el guion de Noah Hawley para la tercera fue cuando me di cuenta de su capacidad para recrear el mismo sentimiento y la misma atmósfera del verdadero ‘Fargo’, pero sin ninguno de los personajes originales”, confesó en una charla con ‘El País’. “Y me pareció brillante. Además, la posibilidad de interpretar a dos hermanos que no son gemelos me encantó. Eso es algo que no se busca, se encuentra. Lo que uno busca es un buen guion. Interpretar dos papeles es lo máximo”.



Con su rostro atribulado va, escena tras escena, viendo cómo los inesperados acontecimientos lo llevan a situaciones tan dramáticas como divertidas. Todo en unos planos y secuencias que provocan un insomnio inquietante en el espectador. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la lluvia de pescados que cae del cielo sobre un confundido conductor que los ve agonizar sobre su vehículo entre una geografía de nieve pura? Se omiten más detalles para no afectar la sorpresa de los televidentes que pueden sentarse en la comodidad de su hogar y tras un clic exclamar: ‘¡Qué vaina tan inteligente!’



ARMANDO NEIRA

Editor de Cultura

@armandoneira