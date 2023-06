Nick Fury está cansado, se ha envejecido y las batallas con los Avengers y hasta el episodio en que se enfrentó al fin del mundo han dejado huella en quien antes lideraba S.H.I.E.L.D., la organización que trabajaba de la mano con superhéroes como Iron Man, Black Widow o el Capitán América para salvar a la Tierra de amenazas de toda índole. El tiempo ha pasado y Fury es el reflejo del ocaso de un héroe más terrenal.

Eso precisamente es lo que refleja la nueva serie Secret Invasion (Invasión Secreta), la nueva apuesta televisiva de Disney+.



La producción, que acaba de estrenar su primer episodio en la plataforma, se inicia con un tono sombrío y oscuro en Moscú. Es de noche y la gran frase que le da bienvenida al capítulo toma el protagonismo: “Imagina un mundo en el que no se pueda confiar en la información (...). El noticiero dice una cosa, la web dice otra, y la sociedad comienza a irritarse, solo podemos pensar en las personas que nos importan, pero ¿y si esas personas no fueran quienes creíamos? ¿Si no fueran humanos?”.



La frase expone la columna vertebral de la historia de esta serie en la que se llega a decir que los ataques terroristas corresponden a algo más que conflictos de poder, y se comenta, como algo totalmente insólito, el ejemplo de unos conflictos en los que “Argentina ataca a Colombia y luego Colombia ataca a Filipinas”, todo como una reacción cadena que va a consumir el planeta y que no viene de la gente normal.

Un arranque que no parece el común denominador de Marvel.



Tiene la apariencia de una trama de paranoia, una conspiración difundida en internet o una aventura de espionaje. Misión secreta tiene todo eso, pero no olvida de dónde viene, ya que los temores podrían estar ligados a los skrulls, aquella raza alienígena que tuvo su mayor protagonismo en la trama de la cinta Capitana Marvel y que ahora regresa como contraparte de Nick Fury, interpretado por el imprescindible Samuel L. Jackson.

Todo indica que quieren tomarse la Tierra, siempre han vivido camuflados entre los humanos –como también reza en las teorías apocalípticas de muchos en las redes– y Fury los conoce. Lo que lo llevaría a una batalla para evitar una gran catástrofe.

La adulta de Marvel

Hasta ahí se puede revelar la estructura de una producción que parece tener la tarea de humanizar un poco el entramado televisivo de Marvel y darle un giro a lo que dejó la experiencia cinematográfica que parece estar pasando por una fase de reacomodación y de retos (para nadie es un secreto que las películas recientes no han causado la euforia de otros tiempos).

La actriz Olivia Colman se estrena en el universo televisivo y de streaming de Marvel. Foto: Disney Plus

Así que nada mejor que apostar por un Fury y unos seres peligrosos que tienen pensada una revolución escondida y una trama centrada en la valentía de los humanos y no tanto en la superfuerza o los poderes de otros mundos.



Cuando Nick Fury se da cuenta del peligro se une a Talos (Ben Mendelsohn), un skrull en la piel de un humano, que le revelará las intenciones de los nuevos enemigos y le recuerda que él tiene parte de culpa en el conflicto.



Las altas esferas del poder aparecen para llevar a cabo secuestros, interrogatorios y encuentros con nuevos personajes como Sonya Falsworth (interpretada por la gran actriz Olivia Colman), una agente británica que será parte esencial en la lucha del protagonista. Así como G’iah (encarnada por Emilia Clarke, la famosa madre de los dragones de la serie Game of Thrones), que estaría del otro lado de la balanza.



La tensión se va incrementando poco a poco, dando paso al suspenso y haciendo olvidar por un momento que hay una textura muy fuerte de ciencia ficción en la naturaleza de Secret Invasion. No es exagerado decir que esta trama podría ser la más adulta, hasta ahora, de Marvel.

“Nos encanta explorar diferentes géneros y este fue un intento de volver a sumergirnos en las cosas que se vieron en Capitán América: el Soldado de Invierno, realmente profundizar en el tono de una aventura de espionaje. Viendo una dinámica muy diferente entre Fury y Talos de lo que habíamos visto en los 90, época en la que se ambientaba la cinta Capitana Marvel”, recordaba Kevin Feige, el artífice del universo cinematográfico y televisivo de Marvel y que fue además el productor ejecutivo de la serie.

“Esta es la historia de Nick Fury, un humano que tiene su propia versión de lo que es tener poderes, pero no desde la perspectiva de los superhéroes, es la historia de él, literalmente, poniendo los pies sobre la tierra, siguiendo pistas, peleando con enemigos con un aderezo de thriller político, en el que volvimos a ver clásicos del cine como El tercer hombre y La conversación, cintas arraigadas a algo realmente humano y poderosamente peligroso”, recalcó el director de la serie, Ali Selim, como en una tensionante escena en una feria en Moscú, que da paso a un cierre doloroso y brutal del episodio.



Secret Invasion le da un respiro a Marvel, eso es innegable, pero hay que darle tiempo para saber si su bocanada de aire fresco es suficiente para pensar en una evolución poderosa y continua hacia el futuro... ojalá así sea.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

