En 'Secret Invasion', la serie de Disney+, se ve a un Nick Fury cansado. Se ha envejecido y las batallas con los Avengers y hasta el episodio en que se enfrentó al fin del mundo han dejado huella en quien antes lideraba S.H.I.E.L.D., la organización que trabajaba de la mano con superhéroes como Iron Man, Black Widow o el Capitán América para salvar a la Tierra de amenazas de toda índole. El tiempo ha pasado y Fury es el reflejo del ocaso de un héroe más terrenal.

Eso precisamente es lo que refleja la serie 'Invasión Secreta', la apuesta televisiva de Disney+.



Una frase de sus primeros capítulos reflejaba el tono sombrío de la producción y daba pistas de lo que sería su trama: “Imagina un mundo en el que no se pueda confiar en la información (...). El noticiero dice una cosa, la web dice otra, y la sociedad comienza a irritarse, solo podemos pensar en las personas que nos importan, pero ¿y si esas personas no fueran quienes creíamos? ¿Si no fueran humanos?”.



Pues bien, la serie que ha encantado a muchos entra en su recta final con el estreno de su quinto capítulo este miércoles 19 de julio.



Se trata de una producción que parece tener la tarea de humanizar un poco el entramado televisivo de Marvel y darle un giro a lo que dejó la experiencia cinematográfica.



Sin duda, 'Secret Invasion' le dio un respiro a Marvel, eso es innegable, pero hay que darle tiempo para saber si su bocanada de aire fresco es suficiente para pensar en una evolución poderosa y continua hacia el futuro... ojalá así sea.