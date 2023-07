En 'Secret Invasion', la serie de Disney+, se ve a un Nick Fury cansado. Se ha envejecido y las batallas con los Avengers y hasta el episodio en que se enfrentó al fin del mundo han dejado huella en quien antes lideraba S.H.I.E.L.D., la organización que trabajaba de la mano con superhéroes como Iron Man, Black Widow o el Capitán América para salvar a la Tierra de amenazas de toda índole. El tiempo ha pasado y Fury es el reflejo del ocaso de un héroe más terrenal.La serie que ha encantado a muchos entra en su recta final con el sexto y último capítulo este miércoles 19 de julio.

Una frase de sus primeros capítulos reflejaba el tono sombrío de la producción y daba pistas de lo que sería su trama: “Imagina un mundo en el que no se pueda confiar en la información (...). El noticiero dice una cosa, la web dice otra, y la sociedad comienza a irritarse, solo podemos pensar en las personas que nos importan, pero ¿y si esas personas no fueran quienes creíamos? ¿Si no fueran humanos?”.



La expectativa es grande. El protagonista Samuel L. Jackson le dirá adiós su personaje Nick Fury.



Pero antes de eso, como lo revela el portal 'collider.com' "Nick Fury (Samuel L. Jackson) está de regreso, luciendo su icónica gabardina y su característico parche en el ojo mientras se prepara para el enfrentamiento definitivo. Pero el verdadero misterio radica en una llamativa llamada telefónica que hizo justo después de su traje épico en el quinto episodio de Secret Invasion. "Es hora. Terminemos con esto", declaró a... alguien en el otro extremo. Mientras esperamos ansiosamente el episodio final, exploremos las posibles identidades de la misteriosa persona que llama, que van desde los candidatos más probables hasta las emocionantes posibilidades que podrían dar forma al gran final de esta apasionante serie".



De acuerdo con los expertos de este portal, la explicación más probable aquí es que simplemente era Gravik (Kingsley Ben Adir) en la línea. "En una tensa llamada telefónica entre Fury y Gravik al principio del episodio, se revelaron detalles cruciales del plan del villano amenazador, revelando su incesante búsqueda de poder. El Súper Skrull dejó en claro que no se conformaría con las pocas muestras de ADN que había adquirido y le presentó a Fury un trato audaz: si el exdirector de S.H.I.E.L.D. podría entregar "La cosecha", una colección del súper ADN de los Vengadores que Fury dirigió a un grupo de coleccionistas de Skrull, incluido Gravik, para reunir después de la Batalla de la Tierra en Vengadores: Endgame: cancelaría la orden que pidió para el ataque militar de EE. UU. en suelo ruso. Fury es el único que conoce la ubicación de The Harvest, lo que proporcionaría al menos una explicación de por qué ha mantenido vivo a Fury a pesar de las múltiples posibilidades de eliminarlo", anotan los analistas de 'collider.com'.



'Secret Invasion' es una producción que parece tener la tarea de humanizar un poco el entramado televisivo de Marvel y darle un giro a lo que dejó la experiencia cinematográfica.



Sin duda, 'Secret Invasion' le dio un respiro a Marvel, eso es innegable, pero hay que darle tiempo para saber si su bocanada de aire fresco es suficiente para pensar en una evolución poderosa y continua hacia el futuro... ojalá así sea.