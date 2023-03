Jeremy Renner está listo para llevar a cabo su proyecto de renovación. El actor nominado dos veces a los premios Oscar y súperhéroe de Marvel, se une una vez más con Disney+ para el esperado debut de su serie original de cuatro partes 'Proyecto Renner', de Disney Branded Television.

Renner y su equipo de constructores expertos toman vehículos retirados de circulación y los reconstruyen formando impresionantes creaciones que luego entregan a comunidades de todas partes del mundo. Todo lo que construyen tiene un propósito específico. Proyecto Renner estrena con su temporada completa el miércoles 12 de abril, en Disney+.

“Hace muchos años que me dedico a esto, comencé en mi comunidad construyendo vehículos para gente que los necesitaba, pero hace unos años pensé: ¿Cómo puedo potenciar esto para tener un impacto más grande en toda una comunidad? Y esto es lo que hacemos en esta serie" –dijo Renner–. "Esta es una de mis pasiones más grandes y es un motor para mi recuperación. Estoy ansioso por que el mundo la vea”, dijo el actor, que a principios de año sufrió un accidente.



Jeremy Renner en una imagen de su nueva producción. Foto: Disney+

Detrás de la gran pantalla, Jeremy Renner es un constructor veterano que tiene pasión por comprar y convertir enormes vehículos con ayuda de sus conexiones en la cultura de los fabricantes a nivel global. Con su mejor amigo y socio de negocios, Rory Millikin, y un equipo estelar de constructores, Renner viaja por el mundo convirtiendo vehículos retirados de circulación en obras que sirvan un propósito diferente, como por ejemplo convertir un autobús turístico en un estudio de música móvil, un camión de reparto en una instalación móvil de tratamiento de agua, un autobús de enlace en un centro recreativo móvil y un autobús urbano en un estudio de danza móvil.



En el camino, Renner se reúne con el actor y productor Anthony Mackie (Falcon y el Soldado del Invierno), la actriz y cantante Vanessa Hudgens (High School Musical), el actor y productor Anil Kapoor (Misión imposible 4: Protocolo fantasma, Quisiera ser millonario) y el cantante colombiano Sebastián Yatra (Encanto), quienes comparten su entusiasmo y lo ayudan a entregar los vehículos terminados a cada organización.

Precisamente ese episodio con Yatra fue la construcción de un estudio de danza móvil para Casa Hogar de Cabo San Lucas, una organización sin fines de lucro que ofrece un hogar, con atención y crianza de tiempo completo, a niños vulnerables que no pueden vivir con sus familias.

El equipo de Jeremy en Proyecto Renner está integrado por Rory Millikin, amigo y socio de negocios de Jeremy; Corey Wardleigh, mecánico principal; Rob “Bender” Park, constructor principal; junto con el equipo de construcción integrado por Roxy Bonilla, Justin Self y Merri Oswald, Akamu “AK” Whatley, Skiland “Ski” Judd, Ryan Gunter y Nick Socha.



