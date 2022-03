Sebastián Yatra protagonizó el momento más emotivo para los colombianos en la ceremonia de premiación de los Óscar este domingo cuando interpretó la canción ‘Dos Oruguitas’, de la película Encanto.



Además de su gran interpretación, el artista vivió un conmovedor momento una vez finalizó su presentación. Así reaccionó Yatra al bajar del escenario.

La presentación en los Óscar

El colombiano interpretó una de las canciones de la película de Disney inspirada en Colombia y también nominada al premio Óscar a mejor canción original, aunque finalmente perdió contra ‘No time to Die’, de Billie Eilish.



En la película, ‘Dos Oruguitas’ acompaña la escena en la que se cuenta la historia de la abuela Madrigal y el abuelo Pedro. Ambos son desplazados de su pueblo y, en medio de la huida, la mujer pierde a su esposo a causa de la violencia.



La presentación fue emotiva. Desde el inicio se pudo ver al colombiano emocionado y nervioso, pues incluso le temblaban las manos mientras sostenía el micrófono para cantar.



Yatra cantó el tema acompañado de una pareja que bailó con trajes típicos colombianos. Él, por su parte, utilizó un traje con mariposas amarillas en un escenario ambientado al mejor estilo de la película Encanto.



Antes de la ceremonia, Yatra había dicho que cantaría "con mucho amor, con mucho respeto y con mucho orgullo de ser el representante de Colombia y del habla hispana".

La reacción de Sebastián Yatra

El artista compartió en su cuenta de Instagram los momentos que vivió una vez bajó de la tarima de los Óscar y mostró que terminó muy conmovido.



En el clip publicado en sus redes sociales, se puede ver a Yatra agachado y llorando desconsolado luego de cantar.



“Mira cómo me sentí”, se escucha decir al cantante mientras una persona en el camerino le comenta que su presentación estuvo increíble.

El equipo del artista tuvo que alcanzarle un pañuelo para que pudiera secar sus lágrimas. El momento causó incluso algunas risas entre sus acompañantes.

Yatra acompañó el video de su reacción con un mensaje en el que agradeció la oportunidad de representar a Colombia y agradeció a Disney y al autor de la banda sonora de la película.



“Me va a tomar un tiempo asimilar esto…Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… Gracias Dios”, escribió el artista en su publicación.



Varios de sus colegas y amigos aprovecharon para felicitarlo por haber hecho parte de los premios de la Academia.



“Grande Sebas” y “Felicidades sebitas, la rompiste mucho!”, fueron los comentarios de Danna Paola y Piso 21.

