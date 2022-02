Sebastián Yatra mostrará una de sus caras poco conocidas en la serie 'Érase una vez... pero ya no' del director mexicano Manolo Caro, pues aseguró que mantendrá escenas subidas de tono que le demandaron trabajar a profundidad en su físico.

“Me conocerán más a fondo”, aseguró entre risas el cantante en una conferencia de prensa ofrecida horas antes del concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que da inicio a su gira “Dharma” . “Me tocó cambiar mi acento a uno español, cambiar mi cuerpo mucho porque tengo escenas más fuertes. (…) Grabando la serie con Manolo y con todo el mundo mirándome las nalgas me sentí cosificado”, bromeó el cantante de 27 años, quien adelantó que dará vida a un "gigoló" en la ficción.



El cantante confesó que actualmente siente que se encuentra en un momento de mucha dicha profesional. La nominación a los premios Óscar a mejor canción original por “Dos oruguitas” del filme 'Encanto' (2021), interpretada por él, es algo que describe como un “golpe de suerte”, pero que completa un círculo de éxito con el buen recibimiento de su proyecto propio, siendo su tema “Tacones rojos”, que se ha mantenido en las listas de los más escuchados, o su disco “Dharma”, un ejemplo de ello.



(Además: Yatra: ‘La nominación al Óscar es un regalo’. Entrevista)



“Es un regalo de Dios, del universo y de Disney, siento que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y con la preparación adecuada. Disney pudo haber elegido cualquier artista y la voz de alguien de cualquier parte del mundo y me eligieron a mí, yo lo veo como suerte”, consideró.



Yatra también dijo que aún no tiene muy claro si estará presente en la ceremonia numero 94 de los premios Óscar, pero confesó que tiene muchas ganas de poder llegar al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles. “Todavía estoy a la espera de ver qué es lo que va a pasar, si tengo la oportunidad de cantar allá será algo que haré con todo el respeto de mi corazón por toda la gente que ha pasado por ahí, y representando el amarillo azul y rojo de mi país”, mencionó.

El cantante también adelantó que en los espectáculos que dará como parte de su tour -que apenas comienza-, sus seguidores podrán ver su progreso en disciplinas que había explorado poco. “Voy a estar bailando más, saben que no soy buen bailarín pero hay que salir de nuestra zona de confort y voy a estar tocando más instrumentos”, adelantó.



Durante el encuentro con la prensa el cantante recibió al menos nueve reconocimientos por la buena recepción que ha tenido su música en el país desde sus comienzos, entre los que destacan los más de 1.350 millones de reproducciones por su disco "Mantra", el sencillo de "Runaway" que recibió un disco de diamante más dos veces platino, y el disco de diamante, platino y oro por el tema "Pareja del año" junto a Myke Towers.



Yatra también aseguró que le encantaría llevar a cabo una colaboración con Shawn Mendes con quien compartirá el escenario en el SXSW el 19 de marzo en Austin, Texas. “No lo conozco en persona soy muy fan de él, estoy emocionado de compartir tarima con él”, confesó.



EFE

