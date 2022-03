Aunque lo latino ha ido tomando relevancia en el Premio Óscar, el más famoso del mundo del cine, no han sido, precisamente, las canciones en este idioma las más comunes.



Pero han triunfado, aunque pocas veces. En el 2005, ‘Al otro lado del río’, de Jorge Drexler y de la película ‘Diarios de motocicleta’, se ganó el Óscar a mejor canción.



Su compositor e intérprete no la cantó. Los encargados fueron Antonio Banderas y Carlos Santana. Pero Drexler tuvo un pequeño desquite cuando subió por la estatuilla y pudo cantar algunas frases a capela, sin el ‘bombo’ especial que la Academia le da a este apartado.

Antes, en el 2002, Lila Downs y Caetano Veloso pusieron versos en nuestro idioma en ‘Burn It Blue’, canción de la película ‘Frida’.



En el 2017, Natalia Lafourcade y Gael García Bernal cantaron en inglés y español ‘Remember Me’ – ‘Recuérdame’, de la película ‘Coco’, que ganó la estatuilla dorada.



Y este año, ‘Dos oruguitas’, de la película ‘Encanto’, será protagonista. Aunque en los cálculos de Sebastián Yatra no estaba cantarla, la Academia publicó un tuit el 22 de marzo en el que incluye al colombiano

.

Yatra, que le dijo a la agencia Efe que estaría en la ceremonia entre los invitados, fue sorprendido al final del día 22 con la noticia de que subirá al escenario para interpretar ‘Dos oruguitas’ el próximo 27 en Los Ángeles y esto, para su carrera, es muy importante, pues es la primera vez que un colombiano interpreta un tema en la ceremonia.



El paisa de 27 años no solo tiene una gran fanaticada entre los niños, a los que en la pandemia les leía en las noches, sino entre los adolescentes, mientras muchos adultos miran su carrera con atención.



Ahora viene un premio para él cantando en Los Ángeles ante los miles de televidentes que esperan conocer a los ganadores de lo mejor del cine y ante los asistentes a la ceremonia.

Al escenario subirán, además, Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas. También compite Van Morrison por su tema ‘Down to Joy’ para la película ‘Belfast’, aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó la Academia de Hollywood.



La música era el último secreto que faltaba por anunciar de una ceremonia que, tras lo peor de la pandemia, volverá al Dolby Theatre de Los Ángeles, con público, alfombra roja y tres presentadoras: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.



El domingo, Beyoncé cantará ‘Be Alive’ de la cinta ‘King Richard’. Reba McEntire estará con ‘Somehow You Do’, de ‘Four Good Days’; Billie Eilish y Finneas con ‘No Time To Die’, canción principal de la película de James Bond del mismo nombre. Y el colombiano Yatra.



Sebastián Yatra, por su parte, escribió en sus redes: “Agradecido con la vida porque nunca deja de sorprenderme”.



El antioqueño nació en 1994 y en 1999 su familia se trasladó a Miami, donde estudió música. Su carrera comienza en firme en el 2015. Entre sus canciones más exitosas figuran 'Tacones rojos', 'Pareja del año', 'No hay nadie más', 'Traicionera' y 'Chica ideal', entre otras.



Ahora, cantando en el Óscar, llega otra de sus consagraciones con esta canción escrita por Lin-Manuel Miranda para ‘Encanto’, una tierna balada que, ojalá, se lleve la estatuilla.