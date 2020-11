Sebastián Martínez, el fanático de ‘Dragon Ball’

Sebastián Martínez creció entre las grabaciones que le hacían sus papás con una vieja cámara, para apoyarlo en su sueño de ser actor, bailarín y cantante.

Nació en Medellín, en 1983, y empezó en Padres e hijos. Luego llegaron Ángel de la guarda, mi dulce compañía, donde representó a Kenny Perales. Su papá en esta telenovela fue Enrique Carriazo. Y dio la talla en su primera aparición en la franja estelar.



Después vinieron La viuda de la mafia, Juegos prohibidos, La Pola, Allá te espero, El estilista, La ley del corazón y su más reciente personaje, Mauricio Reina en Pa’ quererte, una producción por ahora suspendida por la pandemia. No importa si es un protagónico, un antagónico o un personaje de reparto, Sebastián Martínez siempre hace bien su trabajo. Y contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

Era un Sony chiquito.



¿Cuál fue su primer amor platónico de la TV?

Manuela González.



¿Conoció a Pacheco?

¡Pacheco, dame la A! No alcancé en persona, pero lo amamos.



¿De qué tamaño es su televisor?

El más chiquito, de 14 pulgadas, creo.



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?

¡Clarooo! El tapetico de croché y su debida porcelana.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

Ja, ja, ja, trato de no pensar en eso.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

Ya había varios y el TV Cable pirateado.



¿Sabe qué era el Canal A?

¡ Claro! Si no estoy mal, las novelas eran ahí, a las 9 p. m.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

Soy población en riesguito, pero no tanto.



¿Sabe quién inventó el televisor?

Estuve tentado a revisar Google, pero no, no sé.



¿Cuál era el programa que más le gustaba de niño?

Los Thunder Cats y los Transformes. Más grande, Dragon Ball.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Documentales de naturaleza.



¿Su comercial favorito de todos los tiempos?

¡El de Quipitos!



¿Con quién ve televisión?

Con Kathy (Sáenz) y Amador (el hijo de ambos).



¿Cuál fue la última telenovela que vio?

¡Pa quererte! (suspendida por la pandemia).



¿Quién es su presentador favorito?

James Corden.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Gambito de dama.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Dos.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Me turno Amazon y Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No, jamás.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

Breaking Bad y House of Cards.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

La mayoría de los días no veo.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió?

Una de Caterine Ibargüen en un Samsung.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

Invencible.



¿Alguna vez vio un reinado?

Claro, el de Kathy Sáenz es el que más recuerdo.



¿Cuál es la noticia en TV que más lo ha impactado?

El atentado a las Torres Gemelas y la del covid-19.

