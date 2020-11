La esposa de Sean Connery reveló que el actor padecía demencia

El actor escocés Sean Connery, fallecido a los 90 años el sábado, padecía demencia y murió "en paz", según su esposa, citada por el tabloide The Mail on Sunday el domingo.



"Al menos murió mientras dormía y fue tranquilo. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se apagó. Es lo que él quería", declaró Micheline Roquebrune, pintora francesa con la que el legendario actor de 007 se casó en segundas nupcias en 1975.

"Padecía demencia y esto tuvo verdaderamente efectos negativos sobre él", reveló.



"Era magnífico y tuvimos una vida maravillosa juntos", confesó igualmente Roquebrune. "Va a ser muy difícil sin él, lo sé. Pero esto no podía durar eternamente y se fue en paz", añadió.



Sean Connery murió el sábado rodeado de su familia en Nassau, en las Bahamas. "No estaba bien desde hace un tiempo", declaró su hijo Jason Connery a la BBC.



(Lea también: El inolvidable legado de Sean Connery, el primer James Bond)



El intérprete escocés fue el primer actor que vistió el traje de James Bond, en "El satánico Dr. No" ("Agente 007 contra el Dr. No" en España) en 1962.



Durante sus cinco décadas de carrera, Sean Connery ganó un Óscar, dos Bafta y tres Golden Globes.



Su entierro será privado, anunció su familia, que prevé una ceremonia conmemorativa cuando pase la pandemia de covid-19.

AFP