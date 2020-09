Una película revela cómo se conocieron Scooby-Doo y Shaggy

Desde 1969, el tierno y temeroso gran danés Scooby-Doo ha enfrentado fantasmas y revelado cientos de misterios, en una de las franquicias más queridas y exitosas de la animación televisiva en Estados Unidos.



(Le puede interesar: Joe Ruby, el creador de 'Scooby Doo', murió en California).

A pesar de llevar más de 40 años en ese trote, a este personaje no se le notan los años, y cada cierto tiempo sus aventuras reciben un nuevo empuje para llamar la atención de nuevas generaciones. Scooby-Doo ha dejado atrás a otros famosos de su especie como Lassie, Rin Tin Tin o Droopy y se puede jactar de ser más relevante en este momento que el propio Pluto.



(También puede leer: ¿Cuál es el mejor perro de los dibujos animados de todos los tiempos?)



No en vano ha sido el protagonista no solo de la serie, sino de varias películas para televisión, producciones dirigidas al mercado de video y hasta dos filmes para la gran pantalla en acción real que, a pesar de no tener una buena reacción entre los críticos, consiguieron un buen desempeño en taquilla e incrementaron el interés en el perro y sus amigos. Es posible que esa mezcla de aventura y terror divertido haya sido la clave para un éxito que hasta hoy se sigue explotando.

El ejemplo más claro de esto es la película ¡Scooby!, que estaba lista para su estreno este año antes de la pandemia y representa una nueva mirada y un nuevo trazo (digital) para una franquicia que también resonó con el fallecimiento, el 26 de agosto, de uno de sus creadores, Joe Ruby, a los 87 años. Él fue el responsable de crear todo ese universo junto a Ken Spears para los estudios Hanna-Barbera.



(También puede leer: ¿Al fin qué animal es Goofy: un perro o una vaca?)



La trama de Scooby! cuenta cómo se conocieron Scooby-Doo y Shaggy (su dueño) y cómo se hicieron amigos de Fred, Velma y Daphne, para formar una agencia de detectives dedicados a afrontar casos muy extraños.



Se trata de un aporte con un ritmo más intenso, momentos de mucha ternura y humor, en el que esta pandilla tiene, además, que evitar cosas como el ‘perrocalipisis’.

La serie original se estrenó en 1969 Foto: Cartoon Network

Intentamos recrear honesta y fielmente el estilo de animación 2D original con nuestra propuesta 3D. ¡Fue difícil! FACEBOOK

TWITTER

“Todos somos fanáticos de Scooby Doo, por lo que, naturalmente, queríamos honrar el pasado, pero también es nuestro trabajo mantener a los personajes en evolución. Es complicado, así que seguimos nuestro instinto y nos cuidamos de que ese instinto no se equivocara”, comentó el director de la película, Tony Cervone, en entrevista con EL TIEMPO.

El director Tony Cervone. Foto: Warner Bros

“Intentamos recrear honesta y fielmente el estilo de animación 2D original con nuestra propuesta 3D. ¡Fue difícil! La película en realidad tiene muchos estilos diferentes que se mezclan. Scooby y Shaggy son dibujos animados de la vieja escuela. La mayoría de los humanos están animados de manera bastante realista”, explicó el realizador.



Además de ser un fanático, Cervone ya había trabajado en otros proyectos de la franquicia. Antes dirigió 'Scooby-Doo! And Kiss: Rock and Roll Mystery' y 'Scooby-Doo! Abracadabra-Doo' y fue uno de los artífices de 'Scooby-Doo! Mystery Incorporated', una serie de 41 episodios para el canal Cartoon Network.



“Creo que Scooby Doo sería el mejor amigo más grande que podrías pedir. Es gentil y solidario. Le gusta reír y divertirse. Además, le encanta comer”, bromeó.



“En realidad siento que uno de los elementos que han mantenido el éxito de estos personajes es que se trata de una historia sobre la amistad, y eso es siempre es relevante. Al igual que Scooby!, que trata de lo que significa tener verdaderos amigos, algo muy valioso ahora, ya que la pandemia ha separado a las personas”, agregó.



Otro reto que afrontó este proyecto fue mantener el equilibrio entre la acción, el terror y el humor.

En la película Scooby! se dan a conocer detalles de la amistad de Scooby-Doo y Shaggy Foto:

Teníamos que hacer una historia que llamara la atención de los niños y no los asustara demasiado, y a la vez ser lo suficientemente sofisticados y divertidos para que los padres la disfruten FACEBOOK

TWITTER

“Teníamos que hacer una historia que llamara la atención de los niños y no los asustara demasiado, y a la vez ser lo suficientemente sofisticados y divertidos para que los padres la disfruten. Sumado a otra preocupación: los fanáticos incondicionales, así que tuvimos que trabajar muchos detalles solo para ellos”.

Para Kate Erbland, de la revista IndieWire: “Estos son personajes bienvenidos e historias divertidas, alineadas con cuentos clásicos sobre hacer cosas buenas y mantenerse cerca de las personas que más significan para ti”; mientras que Peter Debruge, de Variety, consideró que se trata de “un atractivo pero calculado intento de conectar a Scooby-Doo con otros personajes creados por Hanna-Barbera, que al final abandona el divertido formato de detective adolescente del programa original”.



Lo que llama la atención es que la apuesta parece estar enmarcada en crear un estilo más cercano al cine de superhéroes, con una espectacularidad inusual y que podría revelar la intención de seguirla explorando –cuando se pueda– en las pantallas de cine.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1