IndieBo: por quinta vez, Bogotá es  escenario del cine independiente

Con la idea de darle un toque más urbano a su quinta edición, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, más conocido como IndieBo, se enfocó en una programación con ese espíritu y diseñó una afiche con esa línea gráfica.



“Nuestra imagen de este año es muy urbana: puro grafiti, stickers de los íconos del festival y de la ciudad: el chocolate santafereño, la arquitectura de ladrillo, y claro, el clima bipolar de Bogotá”, explica Paola Turbay, directora y fundadora del IndieBo.



Precisamente, esa inestabilidad climática capitalina ha hecho que uno de los atractivos principales y novedades de este año deba ser aplazado: el Indieland, un espacio al aire libre que iba a ubicarse en el Museo El Chicó, con pantallas de cine, carpas para niños y zonas de pícnic y food trucks (restaurantes rodantes).



“Es que el clima de Bogotá es lo más impredecible del mundo”, suspira Turbay. Sin embargo, de un problema nace una posibilidad: “La propuesta es aplazar Indieland hasta diciembre o enero, y que se convierta en la versión itinerante de IndieBo. Incluso, podría ser que no arranquemos en Bogotá”, adelanta.

Afiche IndieBo 2019 Foto: IndieBo

Y es que por primera vez, el festival que nació de la pasión por el cine y la idea de crear un certamen entre Turbay su esposo, Alejandro Estrada, y Juan Carvajal, el colombiano que dirige el Colombian Film Festival en Nueva York, saldrá de los confines de las 20 localidades de Bogotá, gracias al convenio de IndieBo con los ministerios de Cultura y Educación.



“La idea es dictar un taller, que los niños lean un libro y hagan un filminuto que se pueda proyectar cuando los visite el Indiebus”, cuenta Turbay sobre las actividades que llegarán a colegios de 13 municipios de Cundinamarca: Granada, Bojacá, Fómeque, Sibaté, Sopó, Cogua, El Rosal, Ubaque, Choachí, Mesitas del Colegio, Subachoque, Tabio y Junín.



Esto se suma al IndieBus, que nuevamente recorrerá parques y zonas comunales los fines de semana y en las noches, y colegios, de lunes a viernes, en una actividad que irá hasta mediados de agosto y busca superar los 7.500 espectadores a los que llegaron el año pasado.

Turbay recuerda una anécdota que la ha marcado y la impulsa a seguir adelante con la organización de un certamen como este, que no es fácil de concretar: “Hace dos años vimos un caso en Usme, donde se estaba generando tensión entre dos edificios de vivienda popular. Llevamos una exhibición hasta ese punto con la idea de juntar a las dos poblaciones: cuando nos fijamos empezaron a aparecer los de un lado con aguadepanela y los del otro, con changua. Y los niños de ambas partes, jugando, como si nada. El festival genera una conversación, unos comportamientos distintos. Esa es la idea con esto, no solamente trabajar cultura como arte, sino como un vehículo entre la gente”.



Además de una curaduría que se nutre, especialmente, de los títulos que estuvieron en distintas secciones del pasado Festival de Cannes, IndieBo es el espacio para cintas colombianas que no llegan a las salas de cine comercial. Concuerda con el hecho de inaugurar con Monos, producción con un recorrido exitoso por festivales de cine, y de incluir Los días de la ballena, un retrato de los grafiteros paisas.



“Siempre, siempre le seguiría apostando al público, porque muchos festivales del mundo se enfocan en la industria. Nada sacamos con tener una gran producción si no educamos a la gente para que vaya a los teatros a verla. Es una industria que está perdiendo la experiencia del gran formato, el sonido, la pantalla, porque las nuevas generaciones no van a cine, ven todo en el celular”, acota la directora.

Cuándo y dónde

El festival de cine IndieBo será del 11 al 21 de julio. Invitados, boletas y programación en Indiebo.com.co

SOFÍA GÓMEZ G.

Redacción Cultura

@s0f1c1ta