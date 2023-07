La fantasía, la épica y un adiós doloroso para el actor que encumbró a una serie, reviven en el segundo volumen de la tercera temporada de The Witcher.

El guerrero que lucha incansablemente contra las fuerzas oscuras, ahora se une a Yennefer para proteger a Ciri, mientras una guerra amenaza al continente. Tras algunas sorpresas y conflictos familiares, este ciclo de la serie tiene como eje central el desarrollo de Geralt (Henry Cavill) como algo más que un guerrero. La serie está disponible en Netflix.

Otra imperdible, es la producción Zom 100, una historia de terror con tono juvenil, que sigue la vida de un joven que está aburrido con su trabajo y que intenta darle un giro a su existencia mientras el mundo se desmorona poco a poco por un horda de zombis hambrientos. Se trata de una película que fusiona el horror y ciertos toques de comedia sangrienta. Se puede ver en Star+.



En un tono totalmente opuesto (y que parece rendirle un homenaje a la nostalgia y la ternura) también vale la pena la película The Beanie Bubble, protagonizada por Zack Galifaniakis y Elizabeth Banks, acerca de una pareja que logró revolucionar el mundo de los juguetes pasando de vender gatos del Himalaya disecados a enfocarse en pequeños peluches. Su insólita historia, inspirada en hechos de la vida real, expone con humor e ironía un extraño negocio que se convirtió en una millonaria obsesión.



Inspirada en hechos reales y basada en el libro The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute de Zac Bissonnette, la película sigue la aventura de los protagonistas, que empiezan a vender gatos del Himalaya disecados y consiguen ser un ejemplo de éxito. Esta producción se puede ver en AppleTV+.

Otro toque de nostalgia, para los fanáticos que se han mantenido firmes y para las nuevas generaciones de amantes de las series animadas irreverentes, es la que ofrecen Los Simpson, que estrenas su temporada 34, lidiando con nuevos tonos de humor y un panorama más tranquilo (ya no son el fenómeno de otros tiempos), pero siguen dilatando ese poder de caricaturizar a la sociedad estadounidense.

Además de ser el escenario de la ternura y torpeza de Homero; así como, posiblemente muy pronto, revelar hechos que serán parte del futuro. También está en Star+.

