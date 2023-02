La emocionante historia de The Last Of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, continúa con la accidentada travesía de Joel (Pascal) y Ellie (Bella), que habían llegado en el capítulo 4 a Kansas City.

En el capítulo anterior, había aparecido en escena una mujer que dirige un grupo de personas, de nombre Kathleen (Melanie Linskey). Ella estaba buscando a un personaje llamado Henry, al que culpaba de haber delatado a su hermano perdido.



Ya en el capítulo 5, Henry resulta ser un adolescente que está tratando de huir de la mano de su hermanito menor de la cacería que Kathleen ha desatado. La mujer ha estado buscándolo de tal manera que ella y su grupo de mercenarios han capturado a un grupo de antiguos soplones de Fedra.

La mujer amenaza a los prisioneros con matarlos a todos a menos que le den datos de Henry. Alguno, finalmente revela dónde lo vio por última vez con la esperanza de librarse de ella. Pero la recompensa no es otra que la ejecución del grupo.



El informante había dicho que Henry y su hermano habían ido a buscar a un doctor. Este personaje, los había ayudado a encerrar en un ático mientras lograba armar la logística para sacarlos del lugar. Después de varios días, sin noticia del doctor y ya sin víveres, los chicos deciden salir del escondite.





Pero cuando están a punto de salir, pueden ver la pelea -vista en el capítulo anterior, en la que Joel había estado enfrentándose con los mercenarios de Kathleen-. Al ver que el hombre es hábil, el muchacho decide tratar de acercarse a él y a Ellie. Finalmente logran presentarse con ellos y les propone ayudarles a salir del lugar.



Ahí, Henry le cuenta que en el pasado sí fue colaborador de Fedra y que, pueden intentar salir de la ciudad por los túneles subterráneos de la ciudad. El muchacho le explica que hay pocas posibilidades de encontrarse con peligros indeseados por ese camino.

Finalmente todos deciden avanzar por ahí. El grupo llega a las tuberías. En los recovecos encuentran refugios abandonados, que les dejan ver que mucha gente se refugió ahí durante la pandemia.



Ellie y el niño pequeño, Sam, tienen un momento de juego entre niños. En ese momento Henry le revela a Joel que Kathleen lo busca por haber delatado a su hermano, ante Fedra. El joven explica que lo hizo porque necesitaba medicinas para su hermanito pequeño, que tiene leucemia.



Finalmente, salen de las tuberías pero se encuentran con un vigía que les dispara desde la distancia. Joel se escabulle hasta encontrarlo y dispararle. Pero el grupo no está a salvo: el hombre ha alcanzado a avisarle a Kathleen que encontró a Henry y a los forasteros que hirieron a su amigo.



Así que se enteran que Kathleen está cerca y tratan de escapar. Pero es demasiado tarde. Las cosas se complican. La mujer los encuentra y Henry decide entregarse para ayudar a los otros a huir. Cuando Kathleen decide dispararle al fin, ocurre un imprevisto:

La tierra se abre y aparece una orda de criaturas infectadas. Una niña infectada está a punto de matar a Ellie. Y cuando Kathleen, de nuevo, está a punto de matar a Henry, una niña infectada acaba con ella.



Ya refugiados en un lugar más seguro, Ellie y el pequeño Sam tienen una charla. El niño le confiesa que ha sido mordido. La niña trata de tranquilizarlo diciéndole que su sangre puede curarlo y juntos se van a dormir. Pero a la mañana siguiente, la transformación de Sam ha avanzado y trata de matar a Ellie. Esto genera un momento de fuerte tensión, en la que Joel y Henry están a punto de atacarse, pero es el joven adolescente quien le dispara al niño.



Al ver caer a su hermanito menor, el joven se dispara.



El capítulo finalizia cuando Joel y Ellie entierran a los dos hermanos. Y siguen su camino.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET