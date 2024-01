Se fue Julio E. Sánchez Vanegas, uno de los más grandes de la TV nacional

La memoria ya no era tan fiel y su salud se había ido deteriorando, pero Julio E. Sánchez Vanegas seguía siendo ese hombre imponente que presentó, el 13 de junio de 1954, la televisión que llegaba a Colombia, como maestro de ceremonias del general Gustavo Rojas Pinilla, en ese momento presidente del país.

Su nombre es y será uno de los sellos de la televisión colombiana y su muerte, acaecida ayer, lleva no solo a hacerlo parte del recuerdo, sino a agradecerle su amor por lo audiovisual, por su programación entretenida y por querer poner a Colombia en el calendario de las empresas que transmiten grandes espectáculos, como el premio Óscar y Miss Universo, de los que fue un pionero en emisión en nuestro país.



(Lea además: Así despiden a Julio Sánchez Vanegas, pionero de la televisión que murió este viernes)



“Se fue mi héroe. Le debo todo y más... Ya desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo.. ¡Hasta siempre, adorado padre”, posteó en la red X (antes Twitter) su hijo Julio Sánchez Cristo, haciendo alusión a aquella frase que hizo célebre las transmisiones internacionales de su programadora y productora de televisión.



Para el analista de medios y columnista de televisión de este diario Ómar Rincón, Sánchez Vanegas deja una profunda impronta en la manera como se hizo espectáculo en televisión, desde la programadora que creó.



“Don Julio E. Sánchez Vanegas es como una institución. Marca en la televisión colombiana una manera de crear un estilo: de presentación de concursos, con ‘Concéntrese’; de animación de programas musicales. Constituyó una programadora que se dedicó al espectáculo. Que marca el ‘espectáculo’ de la televisión colombiana, pero además porque creó una familia que tiene en ‘Julito’, como su gran heredero. Yo creo que en el tipo de televisión que él hacía, es donde él marcó totalmente un destino. No es telenovela, no es noticiero, sino que fue el espectáculo, como eje principal”, explica Rincón.

Reacciones

Personalidades del mundo político, periodístico y del mundo de la TV reaccionaron este viernes en la noche apenas se conoció la noticia de su fallecimiento.



“Conocí a don Julio Sánchez Vanegas, siempre mantuvimos una buena conversación. Lo aprecié. Deploro su partida y hago llegar nuestro sentimiento de pesar a Julio Sánchez Cristo y a toda la familia”, escribió en X el expresidente Álvaro Uribe.



El exministro y periodista Alberto Casas lo recordó para EL TIEMPO: “Julio Sánchez Vanegas fue de todo en la radio y la TV colombiana. Era un señorazo, su familia es un ejemplo. Fue el primer colombiano que apareció en televisión y como actor y hombre de la radio siempre innovó las transmisiones de Miss Universo y su programa de concurso Concéntrese fueron una novedad; particularmente tuve el privilegio de trabajar con él en Panorama y disfruté siempre de su talento”.

“Julio Sánchez Vanegas, pionero de la televisión colombiana nos dejó hoy (ayer). Recordaré siempre su capacidad creativa, su sentido del humor y su amabilidad. Un abrazo a Julio, Jaime, Gerardo y a su querida familia”, posteó en X, por su parte, el periodista Daniel Coronell.



El empresario Mario Hernández también lamentó su partida: “Se fue de esta tierra mi gran amigo y hermano Julio Sánchez Vanegas, un hombre que dejó su huella en la radio y televisión colombiana. Fuimos muy cercanos y compartimos momentos muy especiales gracias a esto me dejó varias enseñanzas inolvidables. Descansa en paz”.



Gustavo Gómez, director de 6 am Hoy Por Hoy, de Caracol Radio, lo recordó para este diario con gran nostalgia: “Mi tristeza hoy, enorme, desde el fondo del alma. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Julio E., no necesito ningún ‘concéntrese’ para confirmar las toneladas de felicidad y alegría que le diste a mi generación con tus programas. Tu calidez no la borra nadie. Adiós, adorado ‘Cacharilas’. Nos vemos del otro lado de la pantalla y de la vida”.



Nubia Gamboa, periodista, y quien fue jefe de prensa de su programadora, cuenta que llegó a trabajar a su lado cuando Producciones JES empezó a hacerse grande y a ganar más espacios en las licitaciones (forma de programar antes de la televisión privada), y siempre lo vio trabajando.



“Era el dueño y podía darse ciertos lujos y licencias, pero no, él llegaba y cumplía su horario, es más, era el primero que llegaba”, cuenta.



“Siempre admiré su persistencia, porque se hizo a pulso y se articulaba muy bien con sus hijos”, sigue.

Facebook Twitter Linkedin

Julio Sánchez Cristo y Julio E. Sánchez Vanegas Foto: Archivo Particular

Pionero de la televisión

Así, a pulso, hizo su programadora luego de trasegar por la radio. Producciones JES nació en 1964 y salió del aire a finales de los años 90, precisamente cuando llegó la televisión privada al país.



Nacido en Guaduas, Cundinamarca, el 19 de julio de 1930, fue el artífice de programas como Concéntrese, un concurso de adivinanza que nació con un tablero gigante y 30 cuadrados que, en su primera época, se movían manualmente y como contó Sánchez Vanegas en una entrevista en Los informantes, “tenían tres caras: la del número, la de uno de los patrocinadores del programa y la del símbolo del jeroglífico”, que era el punto culminante de Concéntrese y le daba a quien lo adivinaba un premio especial.



(Le puede interesar: Perfil de Hilda Strauss, la mujer que dejó huella en la radio con su voz)



Igualmente, creó y presentaba Espectaculares JES, un programa que promocionaba los músicos colombianos y los extranjeros. Por allí pasaron desde Julio Iglesias, gran amigo de Sánchez Vanegas, hasta Celia Cruz y Héctor Lavoe, entre muchos otros.



En ese momento (décadas de los 70 a los 90), su competencia era El show de las estrellas, de Jorge Barón, pero en últimas y en una televisión con dos canales, los que ganaban eran los televidentes, porque podían ver a a sus artistas favoritos.



Sánchez Vanegas acuñó varias frases célebres de la televisión, entre ellas “Concéntrese, para que no se le olvide”, que decía en este espacio, y “Hoy desde (Moscú, Manila, Nueva York o desde donde emitiera) y mañana desde cualquier lugar del mundo”.



De su mano, Colombia empezó a ver la ceremonia de los premios Óscar y también el concurso de Miss Universo, pues, cuentan, era un gran admirador de la belleza de la mujer.



A finales de la década de los 90, la llegada de la televisión privada, con competencias tan fuertes con los canales RCN y Caracol, y una fuerte crisis económica en el país, hicieron que la televisión mixta, como se conocía el modelo de empresas privadas en el espectro público, desapareciera y las programadoras tuvieran que entregar sus espacios debido a que acumulaban gran cantidad de deudas por la falta de publicidad.

En ese momento, JES se volvió productora con su pasado glorioso de grandes producciones, entre ellas telenovelas como Sangre de lobos y magacines como Panorama, que tuvo entre sus presentadoras a las mujeres más bellas del país, entre ellas exreinas.



Durante más de 60 años estuvo casado con Lili Cristo y tuvo cuatro hijos: Julio (director de W Radio Colombia), Jaime, Alberto y Gerardo. Divertido y con un gran sentido del humor, era famoso, cuenta Gamboa, por ponerles apodos a sus empleados.



“A mí me decía ‘Señorita periodista’, a un señor que tuvo un accidente y casi se muere lo llamaba ‘Media vida’, y a otra compañera que era muy blanca, ‘Cara pálida’” , dice.



Su nieto Emilio Sánchez Salamanca, hijo de Jaime, tiene el recuerdo inolvidable de las reuniones sagradas de los sábados, con sus tíos y primos, en la casa de sus abuelos. “Mi abuela, como buena libanesa, hacía que todo girara en torno a la comida. Pero cuentan que cuando toda la familia estaba en Producciones JES, esas reuniones se volvían aburridas porque terminaban en junta directiva”, contó, en conversación con EL TIEMPO.



Sánchez Salamanca se refiere con cariño a sus dos abuelos. Sin embargo, cuando piensa en el legado de don Julio Enrique, la nostalgia lo atraviesa con un profundo sentimiento de orgullo.



“Mi abuelo levantó una familia donde no había dinero ni medios. Y dejó muy buen nombre para esa familia, que es respetada y querida en los medios”, comentó.



Sobre su relación personal con su abuelo, él la define como “de adoración absoluta. Yo lo admiro pero lo que más me honra es que él admiraba también lo que yo hacía. Me dijo varias veces que me consideraba muy serio y preparado. Fue una relación de admiración mutua”.