El nuevo tráiler de 'Frozen 2' 

El amor filial entre las hermanas Elsa y Anna de Arandelle vuelve a vivir un nuevo desafío en 'Frozen 2', la segunda parte de la cinta de Disney que consiguió convertirse en la animada mas taquillera de todos los tiempos.

De esta nueva película se sabe que las hermanas saldrán, esta vez, en un viaje que las llevará lejos de su reino. Se cree que esta incursión se debe a un misterio que, los seguidores de la historia, relacionan con la desaparición y muerte de los padres de las dos princesas.

De paso, se anunció que Frozen 2 se estrenará en salas de cine de Estados Unidos el 22 de noviembre.



La nueva aventura viene precedida del éxito de la primera parte -Frozen, una aventura congelada- que alcanzó a obtener dos premios Óscar, el de mejor película animada y el de canción original, por Let It Go, que en español se conoció como Libre soy.



La secuela contará con el mismo equipo de dirección: Chris Buck y Jennifer Lee.

REDACCIÓN DE CULTURA

