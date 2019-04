¿No tiene idea de quién es Shazam? Aquí se lo explicamos

Muchos se preguntan por el proceder inverosímil e inmaduro que tiene Shazam. Es como un jovencito al que sus padres han dejado solo en la casa durante el fin de semana y enloquece.



Sucede que Shazam no es otra cosa que un adolescente atrapado en el cuerpo de un treintañero. Las apariencias pueden engañarlo, amigo lector, pero en la mente de ese corpulento superhéroe habitan el cerebro, los sentimientos y las actitudes propias de Billy Batson, un chico de 14 años que adquiere esos poderes inimaginables por cortesía de un viejo hechicero y que se activan solamente al pronunciar la palabra ‘¡Shazam!’.



Apostando por desencasillar sus historias de ese halo oscuro, acartonado y serio, DC Cómics estrena la versión cinematográfica de este superhéroe incorrecto y divertido. Shazam! ya está disponible en las salas de cine del país.



Como era bastante complicado que un mismo actor pasara de los 15 a los 30 años sin que se notara, la producción cuenta con dos actores que encarnan a Shazam: Zachary Levi, en su modo superhéroe, y Asher Angel, como Billy, el adolescente que lo habita.

“Este muchacho ha tenido un recorrido muy largo en la vida. Fue separado de su mamá cuando era bebé, así que básicamente creció en la calle –cuenta Angel en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO–. Billy está solo y de repente adquiere unos poderes impensables que lo hacen ‘crecer’ convertido en un atractivo superhéroe. No hay tiempo de adaptación ni de definir una personalidad. ‘¿Qué diablos voy a hacer siendo tan poderoso?’ ‘¿Soy de los buenos o de los malos?’, se pregunta”.



Todas las dudas que invaden a Billy son justificadas, pues Shazam es tan fuerte, hábil e invencible como Supermán. O eso parece, hasta que aparece el malvado doctor Thaddeus Sivana. Pero ¿cómo un chico se vuelve superhéroe de esa manera repentina?



“Ocurre en el metro y de alguna manera es transportado a The Rock of Eternity, un lugar de fantasía. Está asustado, no sabe dónde está y de repente ve a un hechicero sentado en su trono. Allí le revela que él es el elegido por la fuerza de su espíritu y la pureza de su corazón. Pero Billy no le cree en lo absoluto, hasta que pronuncia la palabra mágica y se transforma en el superhéroe adulto”, cuenta Angel.

¿Qué significa ‘Shazam’?



‘Shazam’ no es exactamente una palabra, sino la que resulta de los nombres de seis figuras mitológicas de las cuales toma sus poderes: sabiduría de Salomón, fuerza de Hércules, aguante de Atlas, poder de Zeus, coraje de Aquiles y velocidad de Mercurio.



Sus orígenes



Resulta que antes de que existiera la Capitana Marvel, Shazam fue el Capitán Marvel. Así como lo está leyendo. Este superhéroe nació de la mano de Clarence Charles Parker y Bill Peck, quienes crearon la historia para la editora Fawcett Comics, eterna competidora de Action Comics, que tenía a Supermán como su gran revelación en ese año (1939).



Sin embargo, meses después, el Capitán Marvel (hoy Shazam) –que en español se conoció como el Capitán Maravilla– alcanzó unos altísimos niveles de popularidad, llegando a superar incluso los del clásico hombre de acero.



La eterna disputa por un nombre



La leyenda cuenta que al ver el imparable éxito del Capitán Marvel, los autores de Supermán decidieron demandar a sus creadores por plagio. El primer round de esta disputa terminó en 1952, cuando los tribunales le dieron la razón a los ‘superdibujantes’. Así Capitán Marvel se dejó de publicar durante varias décadas, hasta mediados de la década de los 60, cuando Marvel, con Stan Lee a la cabeza, adquiere los derechos del título, que habían expirado.



Shazam fue un extraterrestre



Así fue. Cuando Marvel Comics detectó la amenaza de que su mayor competidor (DC Cómics) podría usar su nombre en uno de sus superhéroes, se inventó de afán un personaje de origen kree (raza alienígena) que llegaba a la Tierra, donde su nombre real –Mar-vell– fue trastocado como Marvel. Fue un estruendoso fracaso.



La muerte del Capitán Marvel



Después de tantos años de litigios, Marvel y DC Cómics llegaron a una decisión sabia: sin coordinarlo, ambas casas de cómics acabaron con el Capitán Marvel. En el caso de la primera, se convirtió en la Capitana Marvel, cuya película se estrenó hace un mes y lleva recaudados mil millones de dólares en la taquilla mundial. Por su parte, DC optó por renunciar definitivamente al nombre y rebautizar a su superhéroe como Shazam.

CULTURA@CulturaET