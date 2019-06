Llegó 'Toy Story 4': el carnaval de los juguetes

Lo que empezó como la primera aventura animada de una floreciente compañía llamada Pixar, por allá a mediados de la década de 1990, se ha convertido en una de las sagas más sólidas del cine en su género.



Batiendo el récord de ser la primera película hecha completamente en computador, Toy Story (1995) está lejos de ser recordada solo por sus logros técnicos y es una de las historias más sentidas que presentó a personajes entrañables, como el vaquero Woody, el astronauta Buzz Lightyear y su dueño, Andy. También fue el comienzo de un relato que se iría perfeccionando y, casi 25 años después, regresa con una cuarta entrega.



“Decidimos que Woody seguiría siendo el personaje principal, porque todo se trata sobre él: los personajes giran en torno de su figura y de la capacidad que tiene para entablar relaciones”, le cuenta a EL TIEMPO Josh Cooley, director de Toy Story 4, que acaba de estrenarse en los cines del país.

Pixar (ahora propiedad de Disney) le apostó a este relato en el que los juguetes cobraban vida y enfrentaban aventuras dentro y fuera del cuarto de Andy, una jugada que le ha dejado al estudio casi 2.000 millones de dólares por la taquilla mundial de las tres entregas previas (estrenadas en 1995, 1999, y 2010).



“En esta cuarta parte nos preguntamos qué tanto ha cambiado Woody desde que ya no está con Andy, cuál continúa siendo su rol y qué liderazgo mantiene en su grupo de juguetes”, agrega el productor Jonas Rivera, también en charla con este diario.

Cooley y Rivera nos contaron acerca de los retos técnicos y de los nuevos personajes de Toy Story 4.

En los adelantos aparece un simpático tenedor como parte del elenco de la nueva película.

Jonas Rivera (J. R.): Fue muy divertido pensar en nuevos personajes para la película, e intentamos que los juguetes fueran lo más reales posible, así que conversamos y observamos a muchos niños, e investigamos cómo comparten sus ratos con objetos que ellos consideran juguetes sin serlo.



Nos dimos cuenta de que este tipo de ideas aportaba y funcionaba. Forky (el tenedor) es una manualidad hecha por Bonnie; para ella es algo real con lo que puede jugar.

Josh Cooley (J. C.): Nos pareció divertido incorporar un personaje como Forky que nunca había aparecido en la trilogía anterior y es un incomprendido, tiene un conflicto particular porque no entiende su posición ni su papel en el mundo, y tampoco sabe de dónde vino.

Hay otro juguete muy llamativo entre los nuevos personajes: Duke Caboom.

J. R.: La idea con Duke era tomar uno de esos juguetes que nos hacen felices cuando tenemos 7 años, que nos dejan volar la imaginación.



J. C.: Casi que es un superhéroe, porque puede volar y hacer piruetas...



J. R.: ... en los mejores comerciales es asombroso todo lo que puede hacer, pero en la vida real no es así.



¿Cuáles fueron los mayores retos técnicos?

J. R.: Uno de los retos más grandes del filme en esos términos fue la tienda de antigüedades, porque teníamos muchas cosas que poner ahí, unos 10.000 objetos, así que debimos construirlos y luego pasarlos al computador para lograr que se vieran bien; cada reflejo en los vidrios, las sombras... cada detalle tenía que ser perfecto. Siento que ese momento fue el más importante y delicado de lograr.

J. C.: Creo que otro reto fue mantener el espíritu y el aspecto de las otras películas. Sin embargo, fueron producidas hace años y la tecnología ha cambiado, así que pudimos mantener y mejorar el nivel de detalle, en el lenguaje visual de la saga de Toy Story hallamos ese equilibrio.

Woody vivirá su historia de amor con la bella Bo Peep. Foto: Pixar

¿Y sobre cómo se ven los personajes?

J. R.: El detalle de cómo lucen los personajes, desde mi punto de vista, fue sencillo, fue algo que resolvimos más bien rápido. Y muy bien.



J. C.: En este nuevo camino, por ejemplo, era importante resaltar que los años habían pasado, así que pusimos algunos rasguños en la cara de Woody.



Si deben escoger, ¿cuál es su personaje favorito de Toy Story 4?

J. C.: Hay que cogerlo con pinzas.

J. R.: Si pienso solo en la cuarta película, creo que Bo Peep, porque la presentamos de una forma que nadie esperaba. La adoré desde que la vi en la segunda parte, porque fue capaz de revelar a Woody, quién es y qué necesitaba realmente, y su personaje es el más exitoso en ese sentido. Ahora reaparece de una forma increíble: fuerte y hermosa. Ella es una muñeca increíble, e intentamos retratar todo lo que es en este momento.



J. C.: Yo pensaría en Bonnie, porque esa idea de hacer un carnaval de muñecos es la mejor justificación de la existencia de todos esos juguetes. Y, de alguna manera, la filosofía de esta saga ha sido que todo juguete se debe a un niño y un niño siempre amará sus juguetes.

